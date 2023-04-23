عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

مشروبات تقضي على الحموضة بعد تناول الفسيخ والرنجة خلال أيام العيد

مشروبات تقضي على
مشروبات تقضي على الحموضة بعد تناول الفسيخ والرنجة خلال أيام

يعاني الكثير من الأشخاص من مشكلة الحموضة بعد تناول الأسماك المملحة من الفسيخ والرنجة خلال أيام العيد فقد إعتاد اغلب المصريين على تناول الفسيخ والرنجة فى أيام عيد الفطر المبارك ، لذلك نقدم لكم بعض لنصائح لعلاج الحموضة وتجنبها بعد تناول الفسيخ و الرنجة .

هرمون بشري يتحكم في القامة.. كيف تزيد طولك بشكل طبيعي؟

القومي للبحوث: فوائد هامة لممارسة الرياضة خلال أيام العيد 

فى إطار هذا قالت الدكتورة منى عبدالمطلب، استشاري التغذية، إنه لا يجب تناول مياه غازية عقب تناول الأسماك المملحة لأنها ستزيد من نسبة الحموضة، وإنما يجب تناول مشروبات عشبية كالشاي الأخضر والنعناع. 

وكشفت الدكتورة مني عبد المطلب، استشاري التغذية ،  نصائح هامة قبل تناول الرنجة والفسيخ.

وأضافت الدكتورة مني عبد المطلب، استشاري التغذية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “هذا الصباح” المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أنه يجب تناول الرنجة والفسيخ بكميات معينة خاصة فى الصيام، وفى نفس الوقت لأفراد معينين، حيث يجب تجنبها للاشخاص الذين يعانون من أمراض القلب أو الكلي أو السيدات الحوامل، لأنه سيكون هناك مشكلة فى ارتفاع ضغط الدم من شدة ارتفاع الأملاح.

طرق علاج آلام المعدة والحموضة

وهناك بعض العصائر الطبيعية التي يمكن بها التخلص من آلام المعدة والحموضة بعد تناول الفسيخ والرنجة خلال أيام العيد، وفقا لما نشر في موقع"health".

_عصير الليمون والزنجبيل 

ويمكن لشرب الليمون و الزنجبيل مع مسحوق الكمون، ويقدم دافئا.

- عصير الليمون

ويمكن لعصير الليمون مع الماء والعسل الأبيض الدافئ أن يؤدي إلى الحد من آلام المعدة والحموضة،  وتسهيل عملية الهضم.

طرق علاج آلام المعدة والحموضة

- عصير الخيار 

بفضل احتوائه على كمية كبيرة من الألياف الغذائية والماء، لذا يساعدك في تخفيف أعراض الحموضة بشكل كبير.

- عصير الخضار

يساعد شرب عصير الخضار المكون من الجرجير والكرفس بعد الإفطار في التقليل من فرص الإصابة بالحموضة واضطراب الجهاز الهضمي.

ممارسة الرياضة ارتفاع ضغط الدم عيد الفطر علاج الحموضة القومي للبحوث الشاى الأخضر عيد الفطر المبارك نصائح هامة الحموضة عصير الليمون الفسيخ والرنجة العصائر الطبيعية عصير الخيار استشاري التغذية تناول الأسماك لرنجة والفسيخ مسحوق الكمون الليمون والزنجبيل أيام عيد الفطر المبارك الرنجة والفسيخ تناول الأسماك المملحة تناول الفسيخ والرنجة health عصير الخضار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خالد الغندور يعلن رحيل نجم الزمالك عن الفريق

سيناريو الهلال يتكرر.. النادي الأهلي يواجه أزمة قبل إياب الرجاء

بعد هزيمة الأهلي للرجاء | خالد الغندور يوجه رسالة لجماهير المارد الأحمر

لم تشاهده بالتلفزيون.. رد فعل كهربا بعد خروجه من مواجهة الأهلي والرجاء

هذا اللاعب إضافة لخط الوسط.. «ميدو» يُعلّق على فوز الأهلي أمام الرجاء

تعليق مثير من أحمد حسن على هدف الأهلي الثاني في الرجاء

هرم رابع على بعد أمتار من “ثلاثي الجيزة”.. تكلف نصف مليار دولار ويضم 100 ألف قطعة أثرية

480 جنيها|تراجع غير مسبوق يضرب الذهب عالميا ثالث أيام العيد وعيار21 مفاجأة

موضوعات متعلقة

طريقة عمل القطايف بحشوة شهية لسفرة رمضان

سنعيش للأبد بفضل الروبوتات النانوية.. قصة تنبؤ مهندس سابق بـ جوجل

أحلى من الجاهز .. طريقة عمل مربى الفراولة

مش بس الكركديه.. مشروب خارق يخفض ضغط الدم في ثواني معدودة

ترشيحاتنا

اشتريها بـ 65 ألف جنيه بس.. أشهر سيارة كورية من هيونداي

تبدأ من 50 جنيها.. أسعار الدواجن في آخر أيام عيد الفطر

مهتز نفسي يخلع ملابسه وسط الشارع.. جريمة لا تمر بدون عقاب وفقا للقانون

موعد مباراة الأهلي والرجاء المغربي بدوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

علامات قبول الطاعة بعد رمضان.. 5 أمارات ترقبها في نفسك

سعر الدولار في البنوك اليوم 23-4-2023

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مشروبات تقضي على الحموضة بعد تناول الفسيخ والرنجة خلال أيام العيد

هرمون بشري يتحكم في القامة.. كيف تزيد طولك بشكل طبيعي؟

مطعم شهير تشتعل به النيران في العيد لسبب غير متوقع.. اعرف القصة؟

انتبه.. أعراض تظهر على الوجه تخبرنا بمرض فى الدماغ

فيديو

من البلكونة .. فيديو يثير السخرية لرجل يلقي بالأموال فوق رؤوس المارة

الزلزال هو البداية.. مخاوف من كارثة عالمية في المتوسط| فيديو

أزمة مجتمعية.. هل ينجح مسلسل تحت الوصاية في تغيير الواقع؟

زلازل مدمرة تهز العالم خلال أيام.. تحذير جديد من العالم الهولندي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المرأة في دراما رمضان قوية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: عقوبة كهربا بين لجنتي الانضباط والاستئناف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: الحوار الوطني.. عام من التأسيس

عبد المعطى أحمد

عبدالمعطى أحمد يكتب: أول طابع إسلامى أمريكى

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: رميم مصطفى حسني

خالد جمال

خالد جمال يكتب| محمد رمضان "نيفر إند"

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (10) اهدنا

دينا أحمد علي

دينا أحمد علي تكتب: قضايا تمكين المرأة الريفية في الدراما الرمضانية

اﻟﻤﺰﻳﺪ