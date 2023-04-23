مشروبات تقضي على الحموضة بعد تناول الفسيخ والرنجة خلال أيام العيد

يعاني الكثير من الأشخاص من مشكلة الحموضة بعد تناول الأسماك المملحة من الفسيخ والرنجة خلال أيام العيد فقد إعتاد اغلب المصريين على تناول الفسيخ والرنجة فى أيام عيد الفطر المبارك ، لذلك نقدم لكم بعض لنصائح لعلاج الحموضة وتجنبها بعد تناول الفسيخ و الرنجة .

فى إطار هذا قالت الدكتورة منى عبدالمطلب، استشاري التغذية، إنه لا يجب تناول مياه غازية عقب تناول الأسماك المملحة لأنها ستزيد من نسبة الحموضة، وإنما يجب تناول مشروبات عشبية كالشاي الأخضر والنعناع.

وكشفت الدكتورة مني عبد المطلب، استشاري التغذية ، نصائح هامة قبل تناول الرنجة والفسيخ.

وأضافت الدكتورة مني عبد المطلب، استشاري التغذية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “هذا الصباح” المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أنه يجب تناول الرنجة والفسيخ بكميات معينة خاصة فى الصيام، وفى نفس الوقت لأفراد معينين، حيث يجب تجنبها للاشخاص الذين يعانون من أمراض القلب أو الكلي أو السيدات الحوامل، لأنه سيكون هناك مشكلة فى ارتفاع ضغط الدم من شدة ارتفاع الأملاح.

طرق علاج آلام المعدة والحموضة

وهناك بعض العصائر الطبيعية التي يمكن بها التخلص من آلام المعدة والحموضة بعد تناول الفسيخ والرنجة خلال أيام العيد، وفقا لما نشر في موقع"health".

_عصير الليمون والزنجبيل

ويمكن لشرب الليمون و الزنجبيل مع مسحوق الكمون، ويقدم دافئا.

- عصير الليمون

ويمكن لعصير الليمون مع الماء والعسل الأبيض الدافئ أن يؤدي إلى الحد من آلام المعدة والحموضة، وتسهيل عملية الهضم.

طرق علاج آلام المعدة والحموضة

- عصير الخيار

بفضل احتوائه على كمية كبيرة من الألياف الغذائية والماء، لذا يساعدك في تخفيف أعراض الحموضة بشكل كبير.

- عصير الخضار

يساعد شرب عصير الخضار المكون من الجرجير والكرفس بعد الإفطار في التقليل من فرص الإصابة بالحموضة واضطراب الجهاز الهضمي.