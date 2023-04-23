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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

هرمون بشري يتحكم في القامة.. كيف تزيد طولك بشكل طبيعي؟

هرمون بشري يتحكم
هرمون بشري يتحكم فى الطول .. كيف تزيد طولك بشكل طبيعي ؟

من الطبيعي أن يزداد طول أي شخص حتى سن البلوغ، لكن في بعض الحالات تستمر هذه العملية حتى سن 18-20 سنة، إذا كنت ترغب في زيادة الطول في سن أكبر، يمكنك القيام بتمارين مختلفة.

كيفية يتحكم هرمون النمو البشري في زيادة طول الجسم؟

هرمون النمو البشري، يتم إنتاجه عن طريق الغدة النخامية الموجودة في الدماغ، ومن خلال تحسينه، يمكن زيادة الطول بطريقة طبيعية.

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بسبب قصر الطول

 

 

كيفية زيادة طول القامة للبالغين

 

تقليل دهون الجسم

تقليل دهون الجسم

ترتبط دهون الجسم ارتباطًا مباشرًا بإنتاج هرمون النمو، الأطفال أو المراهقون الذين تكون نسبة الدهون لديهم عالية تقلل غددهم من إنتاج هذا الهرمون ويتوقف الطول عن النمو.

قلل من السكر

قلل من السكر

يزداد الأنسولين في الجسم عند تناول السكر بكميات زائدة، مما يضعف عمل الخلايا العصبية التي تنتج هرمون النمو، لذلك تناول الأطعمة ذات المؤشر الجلايسيمي المنخفض، حتى يظل هرمون الأنسولين متوازنًا.

تمرين زيادة الطول

تمرين زيادة الطول

ممارسة الرياضة تزيد من هرمون النمو البشري، لهذا يجب ممارسة تمرينات عالية الشدة، مما يزيد أيضًا من مستوى لياقة القلب والجهاز التنفسي، هذه التمارين تشمل الجري وركوب الدراجات والسباحة وما إلى ذلك.

احصل على قسط وافر من النوم

احصل على قسط وافر من النوم

يقل الهرمون الذي يزيد الطول بسبب عدم اكتمال النوم، لهذا السبب تحافظ على صحة الساعة الداخلية للجسم وإيقاع الساعة البيولوجية، مما يساعد في الحصول على نوم عميق وكاف.

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