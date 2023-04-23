عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

علامات في الجلد.. سوء صحة الأمعاء تؤثر على القدرة العقلية

صحة الأمعاء السيئة
صحة الأمعاء السيئة تهاجم العقل

غالبًا ما يشكو الأشخاص من اضطراب في المعدة، بسبب عسر الهضم، وتحدث عندما تسوء صحة الأمعاء، وهذه المشكلة يمكن أن تهاجم العقل.
 

حقيقة إنتاج جزء ثان من مسلسل جعفر العمدة.. محمد رمضان يوضح

تسالي العيد.. طريقة عمل الشيتوس في المنزل بدون أضرار


ما المقصود بصحة الأمعاء؟ 

تتدهور صحة الأمعاء عندما تبدأ البكتيريا الضارة في النمو، وفي هذه الحالة يجب التوقف عن تناول الأطعمة التي تسبب الالتهابات والبكتيريا الضارة وتناول الأطعمة المفيدة.

علامات تدل على صحة الأمعاء السيئة

علامات تدل على صحة الأمعاء السيئة

وفقًا لأخصائي التغذية مانبريت، يتسبب تدهور صحة الأمعاء، في تدهور صحة الدماغ والجلد والهرمونات والجهاز المناعي، ويظهر ذلك من خلال الأعراض التالية.

 

بادئ ذي بدء ، يظهر هذا التأثير على المعدة.
  • انتفاخ في البطن
  • تكوين الغاز
  • إمساك
  • حرقة في المعدة
  • حموضة
  • إسهال

علامات النوبة الدماغية

علامات النوبة الدماغية

وفقًا لأخصائي التغذية، عندما تهاجم صحة الأمعاء الدماغ، تتأثر الصحة العقلية وبسبب ذلك قد يضطر المرء إلى التعامل مع أعراض مثل ضباب الدماغ والتعب والقلق والاكتئاب وتقلب المزاج.

تظهر هذه الأعراض على الجلد

تظهر هذه الأعراض على الجلد
  • حب الشباب والبثور
  • فروة رأس جافة
  • الأكزيما
  • صدفية
  • التهاب الجلد
  • جلد جاف

هذه المشاكل ناتجة عن تدهور الهرمونات

هذه المشاكل ناتجة عن تدهور الهرمونات
  • الدورة الشهرية
  • فترات غزيرة
  • تغييرات في الحيض
  • زيادة  الوزن
  • غدة درقية

ضعف الجسم

ضعف الجسم

بسبب ضعف صحة القناة الهضمية، تتناقص أيضًا القدرة على مكافحة العدوى، هذا يمكن أن يؤدي إلى التهابات طويلة الأمد ، والحساسية لفترات طويلة ، وأمراض المناعة الذاتية، والتصلب لفترات طويلة.

الصحة العقلية زيادة الوزن الجهاز المناعي صحة الأمعاء الهرمونات المناعة الالتهابات الدورة الشهرية مكافحة العدوى ضعف الجسم ضباب الدماغ صحة الأم والقلق والاكتئاب اضطراب تناول الأطعمة القلق والاكتئاب صحة المعدة اضطراب في المعدة النوبة الدماغية ​​​​​​​health

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خالد الغندور يعلن رحيل نجم الزمالك عن الفريق

رابطة الأندية المحترفة تفاجئ كهربا بإجراء جديد عقب قرار لجنة الانظباط.. ماذا فعلت؟

رئيس الزمالك الجديد.. المفاضلة بين 2 أبرزهم نجل مرتضى منصور | تفاصيل

هذا اللاعب إضافة لخط الوسط.. «ميدو» يُعلّق على فوز الأهلي أمام الرجاء

بعد هزيمة الأهلي للرجاء | خالد الغندور يوجه رسالة لجماهير المارد الأحمر

سيناريو الهلال يتكرر.. النادي الأهلي يواجه أزمة قبل إياب الرجاء

تعليق مثير من أحمد حسن على هدف الأهلي الثاني في الرجاء

لحظة بلحظة .. مباراة الأهلي ضد الرجاء في ذهاب ربع نهائي أبطال أفريقيا

موضوعات متعلقة

مي سليم تخطف الأنظار بفستان جرئ

حكم الدعاء بالقرآن في السجود.. دار الإفتاء تجيب

مراتي مالية عيني.. محمد رمضان: مقدرش اتجوز أربعة زي جعفر العمدة

تسالي العيد.. طريقة عمل الشيتوس في المنزل بدون أضرار

ترشيحاتنا

غطاء سحابي على معظم أنحاء البلاد الجنوبية وأمطار رعدية خلال ساعات| حالة الطقس

اعرف الحقيقة.. هل يخبرك واتساب عند التقاط سكرين شوت لرسائلك وصورك؟

فرج عامر: اعتذر لحكم مباراة الأهلي والرجاء المغربي

لن تتوقع ثمنه .. سعر حذاء ياسمين صبري في أحدث ظهور

لم تشاهده بالتلفزيون.. رد فعل كهربا بعد خروجه من مواجهة الأهلي والرجاء

ألفاظ التهنئة في العيد.. أهم العبارات وحكمها الشرعي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علامات في الجلد.. سوء صحة الأمعاء تؤثر على القدرة العقلية

نوع من تسالي العيد يحميك من السرطان والسكري .. تعرف عليه

رغم النهاية الحزينة.. منى زكي وعمر شريف يرقصان في كواليس تحت الوصاية

فرحة حزينة .. طفلة أبكت الملايين في أول أيام العيد | من هي؟

فيديو

من البلكونة .. فيديو يثير السخرية لرجل يلقي بالأموال فوق رؤوس المارة

الزلزال هو البداية.. مخاوف من كارثة عالمية في المتوسط| فيديو

أزمة مجتمعية.. هل ينجح مسلسل تحت الوصاية في تغيير الواقع؟

زلازل مدمرة تهز العالم خلال أيام.. تحذير جديد من العالم الهولندي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المرأة في دراما رمضان قوية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: عقوبة كهربا بين لجنتي الانضباط والاستئناف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: الحوار الوطني.. عام من التأسيس

عبد المعطى أحمد

عبدالمعطى أحمد يكتب: أول طابع إسلامى أمريكى

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: رميم مصطفى حسني

خالد جمال

خالد جمال يكتب| محمد رمضان "نيفر إند"

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (10) اهدنا

دينا أحمد علي

دينا أحمد علي تكتب: قضايا تمكين المرأة الريفية في الدراما الرمضانية

اﻟﻤﺰﻳﺪ