علامات في الجلد.. سوء صحة الأمعاء تؤثر على القدرة العقلية

غالبًا ما يشكو الأشخاص من اضطراب في المعدة، بسبب عسر الهضم، وتحدث عندما تسوء صحة الأمعاء، وهذه المشكلة يمكن أن تهاجم العقل.





ما المقصود بصحة الأمعاء؟

تتدهور صحة الأمعاء عندما تبدأ البكتيريا الضارة في النمو، وفي هذه الحالة يجب التوقف عن تناول الأطعمة التي تسبب الالتهابات والبكتيريا الضارة وتناول الأطعمة المفيدة.

علامات تدل على صحة الأمعاء السيئة

وفقًا لأخصائي التغذية مانبريت، يتسبب تدهور صحة الأمعاء، في تدهور صحة الدماغ والجلد والهرمونات والجهاز المناعي، ويظهر ذلك من خلال الأعراض التالية.

انتفاخ في البطن

تكوين الغاز

إمساك

حرقة في المعدة

حموضة

إسهال

علامات النوبة الدماغية

وفقًا لأخصائي التغذية، عندما تهاجم صحة الأمعاء الدماغ، تتأثر الصحة العقلية وبسبب ذلك قد يضطر المرء إلى التعامل مع أعراض مثل ضباب الدماغ والتعب والقلق والاكتئاب وتقلب المزاج.

تظهر هذه الأعراض على الجلد

حب الشباب والبثور

فروة رأس جافة

الأكزيما

صدفية

التهاب الجلد

جلد جاف

هذه المشاكل ناتجة عن تدهور الهرمونات

الدورة الشهرية

فترات غزيرة

تغييرات في الحيض

زيادة الوزن

غدة درقية

ضعف الجسم

بسبب ضعف صحة القناة الهضمية، تتناقص أيضًا القدرة على مكافحة العدوى، هذا يمكن أن يؤدي إلى التهابات طويلة الأمد ، والحساسية لفترات طويلة ، وأمراض المناعة الذاتية، والتصلب لفترات طويلة.