احذر.. هؤلاء لا ينصح الأطباء بتناولهم الفسيخ والرنجة

كشفت الدكتورة مني عبد المطلب، استشاري التغذية نصائح هامة قبل تناول الرنجة والفسيخ.

وأضافت استشاري التغذية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “هذا الصباح” المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أنه يجب تناول الرنجة والفسيخ بكميات معينة خاصة فى الصيام، وفى نفس الوقت لأفراد معينين، حيث يجب تجنبها للأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب أو الكلي أو السيدات الحوامل، لأنه سيكون هناك مشكلة فى ارتفاع ضغط الدم من شدة ارتفاع الأملاح.

وتابعت الدكتورة مني عبد المطلب، استشاري التغذية، أنه فى حال تناول كميات كبيرة من الرنجة والفسيخ، فيجب التعويض بكميات مياه جيدة، خاصة فى فترة الإفطار والتي لا نكون صائمين بها، وتناول السلطة الخضراء مع تلك الأسماك المملحة، ووضع ليمون، مع تناول فاكهة تحتوي على البوتاسيوم.