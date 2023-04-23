بهذه الطرق.. كيف تشتري موبايل جديد يناسبك في 2023

إذا كنت تعتزم شراء هاتف ذكي جديد يعمل بنظام أندرويد فهناك بعض العوامل التي يجب مراعاتها عند اتخاذ قرارك لضمان اختيار جهاز يلبي احتياجاتك وميزانيتك، حيث يقع الكثيرون في أخطاء يمكنها التأثير على حصولهم على هاتف غير مناسب لهم.

ذكر موقع GizChina أفضل الطرق والنصائح التي يمكن من خلالها شراء هاتف ذكي جديد في 2023 بمواصفات وإمكانات مناسبة.

حدد ميزانيتك

تتمثل الخطوة الأولى في اختيار هاتف ذكي جديد يعمل بنظام أندرويد في تحديد ميزانيتك، حيث أن هناك العديد من الخيارات المتاحة في نطاق واسع من نقاط الأسعار، لذلك من المهم أن تضع ميزانية مقدمًا لتضييق نطاق اختياراتك.

ضع في اعتبارك حجم الهاتف

هل تريد هاتفًا أصغر حجمًا يسهل حمله، أو هاتف أكبر بشاشة أكبر لاستهلاك الوسائط، لذلك فكر في حجم الهاتف الذي سيكون أكثر راحة لك لاستخدامه يوميًا.



ابحث عن معالج جيد

معالج الهاتف الذكي هو عقل الجهاز ، وهو المسؤول عن تشغيل جميع برامجه وتطبيقاته، وسيضمن المعالج الجيد تشغيل هاتفك بسلاسة وكفاءة. ابحث عن هاتف ذكي بمعالج عالي الجودة ، مثل Qualcomm Snapdragon من شركة كوالكوم الأمريكية أو MediaTek Dimensity من شركة ميديا تيك التايوانية.



انتبه للكاميرا

أصبحت الكاميرا الموجودة في الهاتف الذكي ميزة متزايدة الأهمية ، حيث يستخدم الكثير من الأشخاص هواتفهم لالتقاط الصور ومقاطع الفيديو، لذلك ابحث عن هاتف بكاميرا جيدة، بما في ذلك ميزات مثل العدسات المتعددة ، وعدد الميجابيكسل العالي ، وتثبيت الصورة البصري.



تحقق من عمر البطارية

يعد الهاتف الذكي الذي يتميز بعمر بطارية طويل أمرًا مهمًا ، خاصةً إذا كنت تتنقل كثيرًا ولم يكن لديك الوقت للتوقف وإعادة شحن هاتفك باستمرار، فابحث عن هاتف بسعة بطارية كبيرة، بالإضافة إلى ميزات مثل الشحن السريع والشحن اللاسلكي.



ضع في اعتبارك سعة التخزين

وتأكد من أن الهاتف الذكي الذي تختاره به مساحة تخزين كافية لاستيعاب جميع التطبيقات والصور والوسائط الأخرى. إذا كنت تعتقد أنك ستحتاج إلى مزيد من السعة التخزينية ، فابحث عن هاتف بفتحة بطاقة microSDحيث يمكنك بسهولة توسيع سعة التخزين.



اسأل قبل الشراء

قبل إجراء عملية شراء ، تأكد من معرفة التعليقات والآراء الكافية من المستخدمين الآخرين للحصول على فكرة عن نقاط القوة والضعف في الهواتف الذكية المختلفة، وابحث عن المراجعات من المصادر ذات السمعة الطيبة للحصول على تقييم متوازن ودقيق لأداء الهاتف.



