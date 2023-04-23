عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بهذه الطرق.. كيف تشتري موبايل جديد يناسبك في 2023

شراء هواتف ذكية
شراء هواتف ذكية في 2023

إذا كنت تعتزم شراء هاتف ذكي جديد يعمل بنظام أندرويد فهناك بعض العوامل التي يجب مراعاتها عند اتخاذ قرارك لضمان اختيار جهاز يلبي احتياجاتك وميزانيتك، حيث يقع الكثيرون في أخطاء يمكنها التأثير على حصولهم على هاتف غير مناسب لهم. 

 

ذكر موقع GizChina أفضل الطرق والنصائح التي يمكن من خلالها شراء هاتف ذكي جديد في 2023 بمواصفات وإمكانات مناسبة. 

 

حدد ميزانيتك 

تتمثل الخطوة الأولى في اختيار هاتف ذكي جديد يعمل بنظام أندرويد في تحديد ميزانيتك، حيث أن هناك العديد من الخيارات المتاحة في نطاق واسع من نقاط الأسعار، لذلك من المهم أن تضع ميزانية مقدمًا لتضييق نطاق اختياراتك.

 

ضع في اعتبارك حجم الهاتف 

هل تريد هاتفًا أصغر حجمًا يسهل حمله، أو هاتف أكبر بشاشة أكبر لاستهلاك الوسائط، لذلك فكر في حجم الهاتف الذي سيكون أكثر راحة لك لاستخدامه يوميًا.


ابحث عن معالج جيد 

معالج الهاتف الذكي هو عقل الجهاز ، وهو المسؤول عن تشغيل جميع برامجه وتطبيقاته، وسيضمن المعالج الجيد تشغيل هاتفك بسلاسة وكفاءة. ابحث عن هاتف ذكي بمعالج عالي الجودة ، مثل Qualcomm Snapdragon من شركة كوالكوم الأمريكية أو MediaTek Dimensity من شركة ميديا تيك التايوانية. 


انتبه للكاميرا

أصبحت الكاميرا الموجودة في الهاتف الذكي ميزة متزايدة الأهمية ، حيث يستخدم الكثير من الأشخاص هواتفهم لالتقاط الصور ومقاطع الفيديو، لذلك ابحث عن هاتف بكاميرا جيدة، بما في ذلك ميزات مثل العدسات المتعددة ، وعدد الميجابيكسل العالي ، وتثبيت الصورة البصري. 


تحقق من عمر البطارية 

يعد الهاتف الذكي الذي يتميز بعمر بطارية طويل أمرًا مهمًا ، خاصةً إذا كنت تتنقل كثيرًا ولم يكن لديك الوقت للتوقف وإعادة شحن هاتفك باستمرار، فابحث عن هاتف بسعة بطارية كبيرة، بالإضافة إلى ميزات مثل الشحن السريع والشحن اللاسلكي. 


ضع في اعتبارك سعة التخزين 

وتأكد من أن الهاتف الذكي الذي تختاره به مساحة تخزين كافية لاستيعاب جميع التطبيقات والصور والوسائط الأخرى. إذا كنت تعتقد أنك ستحتاج إلى مزيد من السعة التخزينية ، فابحث عن هاتف بفتحة بطاقة microSDحيث يمكنك بسهولة توسيع سعة التخزين. 


اسأل قبل الشراء 

قبل إجراء عملية شراء ، تأكد من معرفة التعليقات والآراء الكافية من المستخدمين الآخرين للحصول على فكرة عن نقاط القوة والضعف في الهواتف الذكية المختلفة، وابحث عن المراجعات من المصادر ذات السمعة الطيبة للحصول على تقييم متوازن ودقيق لأداء الهاتف. 


 

شراء هاتف ذكي جديد شراء هاتف ذكي في 2023 هواتف اندرويد هواتف أندرويد 2023

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خالد الغندور يعلن رحيل نجم الزمالك عن الفريق

سيناريو الهلال يتكرر.. النادي الأهلي يواجه أزمة قبل إياب الرجاء

بعد هزيمة الأهلي للرجاء | خالد الغندور يوجه رسالة لجماهير المارد الأحمر

لم تشاهده بالتلفزيون.. رد فعل كهربا بعد خروجه من مواجهة الأهلي والرجاء

هذا اللاعب إضافة لخط الوسط.. «ميدو» يُعلّق على فوز الأهلي أمام الرجاء

تعليق مثير من أحمد حسن على هدف الأهلي الثاني في الرجاء

لحظة بلحظة .. مباراة الأهلي ضد الرجاء في ذهاب ربع نهائي أبطال أفريقيا

هرم رابع على بعد أمتار من “ثلاثي الجيزة”.. تكلف نصف مليار دولار ويضم 100 ألف قطعة أثرية

ترشيحاتنا

مروان عطية يعلق على مباراة الرجاء.. والجمهور: صفقة القرن

سعر الدولار في بنوك القطاع الخاص اليوم 23-4-2023

أبو الدهب: أخشى على الأهلي من التحكيم أمام الرجاء

مازيراتي تكشف عن نسختها الكهربائية الجديدة جريكالي فولجور.. صور

بعد واقعة دلال زوجة جعفر العمدة.. تعرف على عقوبات الجرائم المماثلة في القانون

بهذه الطرق.. كيف تشتري موبايل جديد يناسبك في 2023

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هرمون بشري يتحكم في القامة.. كيف تزيد طولك بشكل طبيعي؟

مطعم شهير تشتعل به النيران في العيد لسبب غير متوقع.. اعرف القصة؟

انتبه.. أعراض تظهر على الوجه تخبرنا بمرض فى الدماغ

لن تتوقع ثمنه .. سعر حذاء ياسمين صبري في أحدث ظهور

فيديو

من البلكونة .. فيديو يثير السخرية لرجل يلقي بالأموال فوق رؤوس المارة

الزلزال هو البداية.. مخاوف من كارثة عالمية في المتوسط| فيديو

أزمة مجتمعية.. هل ينجح مسلسل تحت الوصاية في تغيير الواقع؟

زلازل مدمرة تهز العالم خلال أيام.. تحذير جديد من العالم الهولندي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المرأة في دراما رمضان قوية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: عقوبة كهربا بين لجنتي الانضباط والاستئناف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: الحوار الوطني.. عام من التأسيس

عبد المعطى أحمد

عبدالمعطى أحمد يكتب: أول طابع إسلامى أمريكى

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: رميم مصطفى حسني

خالد جمال

خالد جمال يكتب| محمد رمضان "نيفر إند"

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (10) اهدنا

دينا أحمد علي

دينا أحمد علي تكتب: قضايا تمكين المرأة الريفية في الدراما الرمضانية

اﻟﻤﺰﻳﺪ