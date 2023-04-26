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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ما لا تعرفه عن جمبري الفراولة المشهور في مسلسل تحت الوصايا |شاهد

جمبري الفراولة
جمبري الفراولة

أصبح «تريند» على مدار الأيام الماضية، الجميع يتسابق لشرائه، إنه جمبري الفراولة الذي تصدر التريند بعد ظهوره بمسلسل "تحت الوصاية".

جمبري الفراولة تريند تحت الوصاية

عزبة البرج شهدت على مدار الأيام الماضية توافد الكثير من المواطنين سواء من أهالي محافظة دمياط أو من محافظات أخرى للسؤال عن جمبري الفراولة وشرائه إلا أنهم فوجئوا بأنه غير متاح  في كل الأوقات لأسباب كثيرة.

"صدى البلد" تجول داخل حلقة السمك بعزبة البرج لسؤال الصيادين عن جمبري الفراولة.

سبب تسميته بـ جمبري الفراولة

جمبري الفراولة سمى بهذا الاسم لأن لونه شديد الاحمرار، ويعيش جمبري الفراولة فى البحر الأبيض المتوسط.

وتم اكتشاف جمبرى الفراولة فى مصر منذ 8 سنوات تقريبًا، لذا فلا يعرفه كثيرون لأنه حديث الاكتشاف.

ويعيش جمبري الفراولة في درجة حرارة 25 تحت الصفر وبعمق من 700 لـ 1000 متر، لذا فلا يستطيع كثيرون اصطياده.

يرجع ارتفاع سعر جمبري الفراولة لأكثر من 1000 جنيه لاحتوائه على قيمة غذائية كبيرة فهو يحتوى على نسبة عالية من الفيتامينات والمعادن.

تحت الوصاية أظهر جمبري الفراولة  للنور وزاد الإقبال على شرائه

 تزامنًا مع عرض مسلسل تحت الوصاية، إذ حاولت البطلة التي جسدت دورها الفنانة منى زكي أن تصطاده من البحر لكي تُحدث نقلة في حياتها المادية، نظرًا لأنه معروف بين الصيادين بأنه يمثل كنزًا بحريًا ثمينًا وينافس صيد أسماك التونة 

جمبري الفراولة يحتاج لأكبر المراكب حجمًا

ويقول شريف محرم أحد الصيادين عزبة البرج، وتخصص في صيد جمبري الفراولة، إن جمبري الفراولة يعتبر منجم فوسفور لأنه أغلى الأنواع ومش متاح لملابس لاصطياده لابد وأن تكون المركب من أكبر المراكب التى نخرج في رحلات صيد لاصطياده.

وأضاف أن  فريق عمل مسلسل تحت الوصاية ، قد عاش تجربة صيد حقيقية لـ جمبري الفراولة  وأن سبب ارتفاع سعر جمبري الفراولة هو حجم المجهود المبذول في رحلات صيده، إضافة إلى احتياجه لطريقة معينة في التجميد.

تعرف على طريق اصطياده

وعن طريقة صيد جمبري الفراولة، قال إنه يعيش في أعماق البحر الأبيض المتوسط، وفي درجة حرارة 25 تحت الصفر، لذا يحتاج إلى أدوات تستطيع الصيد في هذا العمق، كما كان الحال في مركب الصيد الذي تم تصوير مسلسل تحت الوصاية.

وأشار إلى أنه تم اكتشاف جمبري الفراولة على أيدي صيادي إيطاليا وإسبانيا واليونان، وتعلم منهم البحارة المصريون طرق صيده لأنه يعيش في أعماق البحر المتوسط أكبر نسبة تصدير من هذا النوع تذهب إلى إيطاليا وإسبانيا لأنهم يدركون قيمته الغذائية العالية لأنه غني بعناصر الفوسفور والكالسيوم، كما أنه خال تماما من الكوليسترول لذلك بعض الدول تأكله دون طهي على المكرونة بالطريقة الإيطالية، وذلك حتى يحافظوا على فوائده.

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