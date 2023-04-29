نشرة المرأة: 10 أطعمة تسبب الإمساك.. أعراض سرطان الغدد اللعابية .. التفاصيل الكاملة لخناقة ياسمين عز ورضوى الشربيني

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، حيث تم التطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، ونعرض أبرزها فيما يلي:

هناك العديد من أنواع السرطان وأحدها سرطان الغدد اللعابية، وهو سرطان يصيب الغدد اللعابية في الفم والحلق والرقبة، من المهم التعرف على أعراض وعلامات سرطان الغدد اللعابية، حيث يمكن أن يؤدي العلاج العاجل والأفضل إلى زيادة معدلات البقاء على قيد الحياة.

الإمساك مشكلة شائعة ويعاني معظم الأشخاص منه بسبب سوء التغذية ونمط الحياة غير المستقر. يُعتقد أن نقص الألياف في النظام الغذائي هو سبب رئيسي للإمساك، على الرغم من أن العديد من المشاكل المتعلقة بالمعدة مثل الانتفاخ والغازات والحموضة أو اضطرابات الأمعاء يمكن أن تسبب الإمساك أيضًا، إلا أن عادات الأكل هي السبب الرئيسي لذلك.

تقدم الشيف ريتال وليد طريقة عمل الحمام المحشي بالفريك بمذاق لا يقاوم وشكل مشهى ولذيذ ومغذي ومفيد بأبسط الخطوات لعشاق الفريك.

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي تصريحات لكل من الإعلامية رضوى الشربيني والإعلامية ياسمين عز، وتوقع الكثير أن تكون كل منهما تقصد الأخرى بهذه التصريحات التي أثارت ضجة على السوشيال ميديا .