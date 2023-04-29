عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة: 10 أطعمة تسبب الإمساك.. أعراض سرطان الغدد اللعابية .. التفاصيل الكاملة لخناقة ياسمين عز ورضوى الشربيني

نشرة المرأة
نشرة المرأة

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، حيث تم التطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، ونعرض أبرزها فيما يلي: 

انتفاخ الوجه وصعوبة البلع.. 8 أعراض لسرطان الغدد اللعابية

هناك العديد من أنواع السرطان وأحدها سرطان الغدد اللعابية، وهو سرطان يصيب الغدد اللعابية في الفم والحلق والرقبة، من المهم التعرف على أعراض وعلامات سرطان الغدد اللعابية، حيث يمكن أن يؤدي العلاج العاجل والأفضل إلى زيادة معدلات البقاء على قيد الحياة.

احترس قبل تناولها.. 10 أطعمة تسبب الإمساك وتوقف عمل الجهاز الهضمي

الإمساك مشكلة شائعة ويعاني معظم الأشخاص منه بسبب سوء التغذية ونمط الحياة غير المستقر. يُعتقد أن نقص الألياف في النظام الغذائي هو سبب رئيسي للإمساك، على الرغم من أن العديد من المشاكل المتعلقة بالمعدة مثل الانتفاخ والغازات والحموضة أو اضطرابات الأمعاء يمكن أن تسبب الإمساك أيضًا، إلا أن عادات الأكل هي السبب الرئيسي لذلك.

طريقة عمل الحمام المحشي بالفريك
 

تقدم الشيف ريتال وليد طريقة عمل الحمام المحشي بالفريك بمذاق لا يقاوم وشكل مشهى ولذيذ ومغذي ومفيد بأبسط الخطوات لعشاق الفريك.

 

بدأت بالتلقيح وانتهت بالتهديد.. التفاصيل الكاملة لخناقة ياسمين عز ورضوى الشربيني ورد فعل كل منهما
 

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي تصريحات لكل من الإعلامية رضوى الشربيني والإعلامية ياسمين عز، وتوقع الكثير أن تكون كل منهما تقصد الأخرى بهذه التصريحات التي أثارت ضجة على السوشيال ميديا .

السوشيال ميديا انواع السرطان الجهاز الهضمي المراة لجهاز الهضمى مجالي المرأة والصحة أهم الموضوعات انتفاخ الوجه ​​​​​​​health سرطان الغدد اللعابية الامساك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

560 جنيهًا دفعة واحدة|استمرار تراجع الذهب ومفاجأة في سعر عيار 21 الآن

العاصفة قادمة.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة

رايحة على 50 جنيه.. مفاجأة في أسعار الدواجن لأول مرة منذ شهور

الحقوه .. نجم الزمالك يكشف سر زيارة إمام عاشور السرية للقاهرة

قرار عاجل من الأهلي بشأن كهربا.. ومفاجأة سارة بخصوص غرامة الزمالك

سقوط شيرين عبد الوهاب على المسرح أثناء حفلها في دبي.. شاهد

جن وأشباح .. سر خطير في مقتل عروس طنطا بعد زفافها بساعات

بشرى .. انخفاض في أسعار الذهب عالميًا

موضوعات متعلقة

انتفاخ الوجه وصعوبة البلع.. 8 أعراض لسرطان الغدد اللعابية

شيرين عبد الوهاب تكشف عن مصير ألبومها الجديد بعد خلافها مع روتانا

احترس قبل تناولها.. 10 أطعمة تسبب الإمساك وتوقف عمل الجهاز الهضمي

الدواء الأمريكية توافق على عقار لسرطان الثدي.. أستاذ علاج أورام يوضح|فيديو

ترشيحاتنا

الوضع خطير.. القوات الروسية تتقدم فى ماريينكا وحريق بخزان وقود في سيفاستوبول

انطلاق امتحانات الترم الثانى 2023 في المواد غير المضافة للمجموع لطلاب المدارس

ارتفاع أسعار الذهب عالميا والسبب أمريكا.. تفاصيل

الليلة.. حلقة خاصة للإعلامي أحمد موسى من معبر أرقين

السعودية تحذر من طقس اليوم: أمطار رعدية وزخات برد

بيان عاجل من جامعة حلوان عن حريق كلية الهندسة.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالة جريئة لياسمين الخطيب تثير الجدل| شاهد

لسبب غريب.. حفلات زفاف ضخمة للضفادع في البنغال

لا تعطي أي تحذير وتقتل بصمت.. ما هي النوبة القلبية الصامتة ؟

5 نصائح تزيل دهون البطن بسرعة.. نظام غذائي بسيط ومتاح للتخسيس

فيديو

لوسي: التمثيل اخدني من الرقص.. واعتذرت عن الأفراح لانشغالي بالأعمال الفنية

أزمة في القلعة الحمراء.. واجتماع فني عاجل قبل لقاء الرجاء/ فيديو جراف

مكاسب كبيرة من تطبيق التوقيت الصيفي.. تعرف عليها

مصير المتهم في حادث ملكة جمال الوراق.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: مصر وسرها الباتع

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: ترشح بايدن لفترة ثانية.. لماذا وإلى أين؟

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (12) .. أنعمتَ عليهم

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: السودان .. جرحٌ جديد!

علا العلمي

علا العلمي تكتب.. عوداً حميداً لنفسى !!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: المصير الغامض للسودان 

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (11) الصراط المستقيم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: المرأة المصرية والتكريم الإلهي

اﻟﻤﺰﻳﺪ