عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل الحمام المحشي بالفريك

طريقة عمل الحمام
طريقة عمل الحمام المحشي بالفريك

تقدم الشيف ريتال وليد طريقة عمل الحمام المحشي بالفريك بمذاق لا يقاوم وشكل مشهى ولذيذ ومغذي ومفيد بأبسط الخطوات لعشاق الفريك. 

سامية الطرابلسي تستعرض جمالها وأنوثتها في حمام السباحة.. صور

مصرع واصابة 16 عاملا على طريق البنجر في مدينة الحمام.. أسماء


مقادير عمل الحمام المحشي فريك 


ملعقتان زيت 
كوبان من الفريك 
كوبان من المياه
قرفة مطحونة
ملح 
بهارات مشكلة
حمام للحشو (٤ حمامات)
ملعقتان كبيرتان سمنة أو زيت للتحمير
ماء مغلي لسلق الحمام
حبهان وورق لاورا وملح وبهارات مشكلة لسلق الحمام 
بصلة كبيرة مقطعة مكعبات
دقيق وملح وخل لغسل الحمام
طماطم وخيار للتزيين 


طريقة عمل الحمام المحشي بالفريك 


طريقة عمل الفريك 


نحضر بصلة كبيرة ونقطعها مكعبات ونشوحها في حلة على النار في معلقتين زيت ونحط عليها قرفة وبهارات مشكلة وملح وبعدين نضيف لها الفريك (يكون منقوع في ماء مغلي لمدة نص ساعة) ونغسله ونصفيه.
نقلب الفريك قليلاً مع البصل ثم نضيف عليهم كوبايتن مياه ونتركه على نار عالية حتى يتشرب المياه كلها.
نأخد جزء من الفريك نضعه على جنب حتى نحشي بيه الحمام والباقي نتركه يكمل سوا على نار هادية مع تغطية الإناء

 
طريقة عمل الحمام 


نحضر الحمام نغسله جيدًا وننظفه بملح ودقيق وثم الخل 
نفصل الرقبة عن الجلد ونقطعها.
نفصل جلد البطن عن اللحم حتى نحشيه بالفريك مع مراعاة عدم قطع الجلد.
نحشى الرقبة بالفريك ونقفل طرفها بعود الأسنان الخشب وثم نحشى البطن ونترك فراغ حتى يأخذ الفريك حجمه مع النضج.
ونحشى أيضًا بين الجلد والبطن.
نقفل الحمام برجليها عن طريق إدخال الرجلين عكس بعض فى الفتحة الموجودة  فى الحمام (هذه الطريقة لن تدخل مياه السلق ولا تخرج الفريك) ولن نحتاج لا لخيط ولا لخلة أسنان مرة أخرى.
نسلق الحمام بعد ماحشيناه في مياه مغلية فيها ورق لاورا وحبهان وبهارات هتأخذ  وقت (٢٠ - ٣٠ دقيقة) 
نخرجها من مياه السلق ونحمرها في معلقتين سمن أو زيت ونقدمها مع الفريك الذى أعددناه من قبل .

طريقة عمل طريقة عمل الحمام الحمام المحشي طريقة عمل الحمام المحشي طريقة عمل الحمام المحشى بالفريك الحمام المحشى بالفريك ​​​​​​​health طريقة عمل الفريك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مش هيلعب | فرج عامر يفجر مفاجأة قبل مواجهة الأهلي والرجاء

قرار عاجل من الأهلي بشأن كهربا.. ومفاجأة سارة بخصوص غرامة الزمالك

الحقوه .. نجم الزمالك يكشف سر زيارة إمام عاشور السرية للقاهرة

سقوط شيرين عبد الوهاب على المسرح أثناء حفلها في دبي.. شاهد

الأهلي يوافق على رحيل أحمد عبد القادر لـ سيسكا موسكو.. السبب صادم

جن وأشباح .. سر خطير في مقتل عروس طنطا بعد زفافها بساعات

أنهت حياته وقطعت جثته وطبختها.. تفاصيل تخلص أم من ابنها بالشرقية

بشرى .. انخفاض في أسعار الذهب عالميًا

موضوعات متعلقة

من غير لحمة.. طريقة عمل قوارب الباذنجان المحشية

طريقة عمل طاجن الفريك بالكبد والقوانص.. تعرف عليها

طريقة عمل كبسة الدجاج الفريك.. إليك الفوائد

أغرب مما نتوقع.. الحمام يفوق التقنيات الاصطناعية في الذكاء

ترشيحاتنا

بدأت بالتلقيح وانتهت بالتهديد.. التفاصيل الكاملة لخناقة ياسمين عز ورضوى الشربيني ورد فعل كل منهما

أمريكا تصادر شحنة نفط إيرانية في البحر وسط توترات مع طهران

طريقة عمل الحمام المحشي بالفريك

ذهبت للمستشفى وسقطت على المسرح.. لقطات من حفل شيرين عبد الوهاب في دبي

عجائب كثرة الذكرة .. احرص على هذا الدعاء يغفر كل الذنوب

تراجع قوى يضرب أسعار الحديد عالميا.. ومفاجأة في ثمن الطن الآن بمصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ضيق ورخيص.. الملياردير إيلون ماسك يعيش في منزل صادم|شاهد

انتفاخ الوجه وصعوبة البلع.. 8 أعراض لسرطان الغدد اللعابية

طالب حقوق يستغيث بعد بتر ساقه بسبب طبيب متهور

احترس قبل تناولها.. 10 أطعمة تسبب الإمساك وتوقف عمل الجهاز الهضمي

فيديو

أزمة في القلعة الحمراء.. واجتماع فني عاجل قبل لقاء الرجاء/ فيديو جراف

مكاسب كبيرة من تطبيق التوقيت الصيفي.. تعرف عليها

مصير المتهم في حادث ملكة جمال الوراق.. فيديو

تغيير موعد مباراة الأهلي والرجاء.. تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: مصر وسرها الباتع

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: ترشح بايدن لفترة ثانية.. لماذا وإلى أين؟

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (12) .. أنعمتَ عليهم

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: السودان .. جرحٌ جديد!

علا العلمي

علا العلمي تكتب.. عوداً حميداً لنفسى !!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: المصير الغامض للسودان 

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (11) الصراط المستقيم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: المرأة المصرية والتكريم الإلهي

اﻟﻤﺰﻳﺪ