تقدم الشيف ريتال وليد طريقة عمل الحمام المحشي بالفريك بمذاق لا يقاوم وشكل مشهى ولذيذ ومغذي ومفيد بأبسط الخطوات لعشاق الفريك.



مقادير عمل الحمام المحشي فريك



ملعقتان زيت

كوبان من الفريك

كوبان من المياه

قرفة مطحونة

ملح

بهارات مشكلة

حمام للحشو (٤ حمامات)

ملعقتان كبيرتان سمنة أو زيت للتحمير

ماء مغلي لسلق الحمام

حبهان وورق لاورا وملح وبهارات مشكلة لسلق الحمام

بصلة كبيرة مقطعة مكعبات

دقيق وملح وخل لغسل الحمام

طماطم وخيار للتزيين



طريقة عمل الحمام المحشي بالفريك



طريقة عمل الفريك



نحضر بصلة كبيرة ونقطعها مكعبات ونشوحها في حلة على النار في معلقتين زيت ونحط عليها قرفة وبهارات مشكلة وملح وبعدين نضيف لها الفريك (يكون منقوع في ماء مغلي لمدة نص ساعة) ونغسله ونصفيه.

نقلب الفريك قليلاً مع البصل ثم نضيف عليهم كوبايتن مياه ونتركه على نار عالية حتى يتشرب المياه كلها.

نأخد جزء من الفريك نضعه على جنب حتى نحشي بيه الحمام والباقي نتركه يكمل سوا على نار هادية مع تغطية الإناء



طريقة عمل الحمام



نحضر الحمام نغسله جيدًا وننظفه بملح ودقيق وثم الخل

نفصل الرقبة عن الجلد ونقطعها.

نفصل جلد البطن عن اللحم حتى نحشيه بالفريك مع مراعاة عدم قطع الجلد.

نحشى الرقبة بالفريك ونقفل طرفها بعود الأسنان الخشب وثم نحشى البطن ونترك فراغ حتى يأخذ الفريك حجمه مع النضج.

ونحشى أيضًا بين الجلد والبطن.

نقفل الحمام برجليها عن طريق إدخال الرجلين عكس بعض فى الفتحة الموجودة فى الحمام (هذه الطريقة لن تدخل مياه السلق ولا تخرج الفريك) ولن نحتاج لا لخيط ولا لخلة أسنان مرة أخرى.

نسلق الحمام بعد ماحشيناه في مياه مغلية فيها ورق لاورا وحبهان وبهارات هتأخذ وقت (٢٠ - ٣٠ دقيقة)

نخرجها من مياه السلق ونحمرها في معلقتين سمن أو زيت ونقدمها مع الفريك الذى أعددناه من قبل .