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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

سامية الطرابلسي تستعرض جمالها وأنوثتها في حمام السباحة.. صور

سامية الطرابلسي
سامية الطرابلسي

نشرت الفنانة سامية الطرابلسي، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات العالمي "إنستجرام".


ظهرت سامية الطرابلسي داخل حمام سباحة بإطلالة جريئة، حيث كانت ترتدي ملابس البحر كما اختارت ان تترك شعرها المبلل منسدلا على ظهرها، ومن الناحية الجمالية اعتمدت علي استخدام المكياج الذي يبرز جمال ملامحها.


يذكر أن آخر أعمال سامية الطرابلسى مشاركتها فى مسلسل كشف مستعجل، بطولة كوكبة من النجوم، منهم محمد عبدالرحمن، ومصطفى خاطر، وهنادي مهنا، تأليف إيهاب بليبل وإخراج شادي الرملي وإنتاج كريم أبو ذكري.


كما شاركت فى مسلسل "أولاد عابد" بطولة آيتن عامر، ورياض الخولى، وصبرى فواز، ومحسن محيى الدين، وصفاء الطوخى، وانتصار، ومى الغيطى، وإيهاب فهمى، وفراس سعيد، وصفوة، وسما إبراهيم، وجميل برسوم، وتاتيانا، ومحمد رضوان، وسارة ناجى، وعفاف مصطفى، وأسامة عبد الله، من إخراج أكرم فريد ومن تأليف سماح الحريرى.

IMG_٢٠٢٣٠٤٢٧_٠٣٢٦٠٠
IMG_٢٠٢٣٠٤٢٧_٠٣٢٦٠٠
صورة جديدة سامية الطرابلسي حمام سباحة اعمال سامية الطرابلسى تستعرض جمالها تستعرض جمالها وانوثتها

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