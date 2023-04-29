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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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انتفاخ الوجه وصعوبة البلع.. 8 أعراض لسرطان الغدد اللعابية

انتفاخ الوجه صعوبة
انتفاخ الوجه صعوبة البلع 8 أعراض لسرطان الغدد اللعابية 6 أن

هناك العديد من أنواع السرطان وأحدها سرطان الغدد اللعابية، وهو سرطان يصيب الغدد اللعابية في الفم والحلق والرقبة، من المهم التعرف على أعراض وعلامات سرطان الغدد اللعابية، حيث يمكن أن يؤدي العلاج العاجل والأفضل إلى زيادة معدلات البقاء على قيد الحياة.

وبحسب ما نشره موقع هيلثي، توجد الغدد اللعابية في الفم والحلق والرقبة وتنتج اللعاب للمساعدة على الهضم والحفاظ على رطوبة الفم على الرغم من أن هذا السرطان يمكن أن يحدث في أي من هذه الغدد، غالبًا ما يُرى في الغدة النكفية الموجودة أمام الأذن.

أعراض سرطان الغدد اللعابية

- سرطان الغدد اللعابية - علامات وأعراض

يمكن أن تكون علاماته وأعراضه خفيفة ، مما يجعل من الصعب تشخيصه في المراحل المبكرة. على الرغم من وجود بعض العلامات والأعراض التي يمكنك من خلالها التعرف عليه ، والتي تشمل-

  1. كتلة أو تورم في الفك أو الأذن أو الخد
  2. ألم في الوجه أو خدر
  3. صعوبة في البلع أو فتح الفم
  4. ضعف أو تورم الوجه
  5. تغير في الطعم أو الرائحة
  6. فم جاف
  7. صعوبة الكلام
  8. ألم في الأذن

عوامل الخطر لسرطان الغدد اللعابية

- عوامل الخطر لسرطان الغدد اللعابية

في حين أن السبب الدقيق لسرطان الغدد اللعابية غير معروف ، إلا أن هناك عددًا من العوامل التي قد تزيد من خطر الإصابة به ، وتشمل هذه:

  • العمر: يعتبر سرطان الغدد اللعابية أكثر شيوعًا عند كبار السن ، وخاصة من هم فوق سن الخمسين.
  • الجنس: ينتشر سرطان الغدد اللعابية لدى الرجال أكثر من النساء.
  • التعرض للإشعاع: إذا كنت قد تلقيت العلاج الإشعاعي للرأس أو الرقبة ، فأنت أكثر عرضة للإصابة
  • تاريخ العائلة: إذا كان أحد الأقارب ، مثل أحد الوالدين أو الأخ ، مصابًا بسرطان الغدد اللعابية ، فأنت في خطر
  • التعرض لمواد كيميائية معينة: قد يؤدي التعرض لمواد كيميائية معينة ، مثل الأسبستوس أو النيكل أو غبار المطاط ، إلى زيادة مخاطر إصابتك.عدوى فيروس نقص المناعة البشرية: قد يكون الأشخاص المصابون بفيروس نقص المناعة البشرية أكثر عرضة للإصابة بسرطان الغدد اللعابية.

من الضروري تحديد الأعراض والعلاج في الوقت المناسب

من الضروري تحديد الأعراض والعلاج في الوقت المناسب

أخبر الطبيب أن التعرف على الأعراض في الوقت المناسب ضروري لتحسين علاجها. إذا تم تشخيصه في المراحل المبكرة ، فإن فرص البقاء على قيد الحياة تكون أعلى بكثير مما لو تم تشخيصه في المراحل المتأخرة. لهذا السبب يجب أن يكون الجميع على دراية بعلامات وأعراض سرطان الغدد اللعابية.

احتياطات سرطان الغدد اللعابية

- احتياطات سرطان الغدد اللعابية

يمكن أن يساعد نمط الحياة والنظام الغذائي الصحي في الوقاية من السرطان وتقليل مخاطر الإصابة به. أول شيء يجب عليك فعله هو الإقلاع عن التدخين وتقليل استهلاك الكحول واتباع نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة يوميًا وحماية نفسك من أشعة الشمس.

ضعه بمخيلتك

ضعه بمخيلتك

سرطان الغدد اللعابية هو سرطان نادر يحتاج إلى الكشف المبكر. يجب أن تكون علامات وأعراض هذا السرطان مفهومة جيدًا حتى يمكن الحصول على المساعدة الطبية عند الحاجة. للوقاية من السرطان ، يجب تحسين نمط الحياة والاهتمام بالأكل والشرب بشكل خاص.

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