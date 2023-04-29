احترس قبل تناولها.. 10 أطعمة تسبب الإمساك وتوقف عمل الجهاز الهضمي

الإمساك مشكلة شائعة ويعاني معظم الأشخاص منه بسبب سوء التغذية ونمط الحياة غير المستقر. يُعتقد أن نقص الألياف في النظام الغذائي هو سبب رئيسي للإمساك، على الرغم من أن العديد من المشاكل المتعلقة بالمعدة مثل الانتفاخ والغازات والحموضة أو اضطرابات الأمعاء يمكن أن تسبب الإمساك أيضًا، إلا أن عادات الأكل هي السبب الرئيسي لذلك.

يحدث الإمساك عندما تكون حركات الأمعاء غير متكررة أو يصعب إخراج البراز، إذا كنت تعاني من ألم شديد ، أو لديك دم في البراز ، أو كنت مصابًا بالإمساك لعدة أيام ، فيجب عليك على الفور تغيير نظامك الغذائي واستشارة الطبيب، نخبرك أن بعض الأشياء التي يتم تناولها يوميًا يمكن أن تسبب الإمساك وتزيد من مشاكل المعدة وفقا لما نشره موقع هيلثي .

الموز

وفقًا لدراسة المنشورة على NCBI ، يمكن أن يسبب الموز غير الناضج الإمساك بينما يمكن أن يساعد الموز الناضج في تخفيف الإمساك. يتسبب الموز الأخضر غير الناضج أو غير الناضج في الإمساك لأنه لا يزال يحتوي على الكثير من النشا ، والذي يصعب على الجسم هضمه.

أرز أبيض

يمكن أن يسبب الأرز الأبيض الإمساك. في الأرز الأبيض تتم إزالة القشرة والنخالة والجراثيم. هذه تحتوي على جميع الألياف والعناصر الغذائية. ومع ذلك ، يمكن أن يساعد الأرز البني في تخفيف الإمساك لأن القشرة والنخالة لا تتم إزالتهما منه.

لحم أحمر

يمكن أن تسبب اللحوم الحمراء العديد من المشاكل الصحية ، وليس فقط الإمساك. من الصعب جدا هضمها. في الواقع ، تستغرق الدهون الموجودة فيه وقتًا أطول لهضم الجهاز الهضمي. يحتوي على ألياف بروتينية قاسية يصعب على المعدة هضمها. غني بالحديد الذي يمكن أن يسبب الإمساك.

خبز ابيض

يمكن أن يساعد خبز الحبوب الكاملة في تخفيف الإمساك بينما يمكن أن يزيد الخبز الأبيض الأمر سوءًا. على عكس الحبوب الكاملة ، لا يحتوي الدقيق الأبيض على الألياف. إنه مليء بالنشا.

منتجات الألبان

منتجات الألبان مثل الحليب والجبن واللبن والآيس كريم بكميات كبيرة يمكن أن تسبب الإمساك لكثير من الناس. يمكن أن يتسبب اللاكتوز الموجود في منتجات الألبان في زيادة الغازات والانتفاخ. حليب البقر يسبب الإمساك عند الأطفال.

برجر وبطاطا للوجبات السريعة

الأطعمة المقلية مثل البطاطس المقلية تعمل على زيادة الإمساك. ومما يثير القلق أنه لا توجد مغذيات في هذه. وبالمثل ، يعتبر البرجر والبيتزا من الأسباب الجذرية للإمساك ، ويستخدم الطحين والجبن فيها ، مما يسبب الإمساك.

الأطعمة المصنعة والمجمدة

تحتوي الأطعمة المصنعة والمجمدة على الكثير من الدهون، يحتوي أيضًا على الكثير من الملح. تشمل هذه العناصر الخبز الأبيض والمعجنات والأطعمة المجمدة والنقانق، كل هذه الأطعمة يمكن أن تبطئ الجهاز الهضمي وتسبب الإمساك بصرف النظر عن ذلك ، فإن أشياء مثل رقائق البطاطس والشوكولاتة والكحول وما إلى ذلك تسبب أيضًا الإمساك.