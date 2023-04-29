نور إيهاب تثير الجدل في أحدث ظهور.. شاهد

شاركت الفنانة نور ايهاب صورة جديدة لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصوروالفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وظهرت نور ايهاب في الصور بإطلالة ملفتة ومثيرة مرتدية فستان باللون الاصفر ومن الناحية الجمالية اعتمدت عليوضع المكياج الترابي واحمر الشفاه وتسريحة شعر مميزه.

تفاصيل مسرحية ميمو

وانطلقت الاثنين الماضي 20 فبراير في العاصمة السعودية الرياض أول عروض المسرحية الفكاهية "ميمو" على خشبةمسرح بكر الشدي في منطقة بوليفارد رياض سيتي ضمن فعاليات تقويم الرياض، وتستمر عروضها حتى الأول منمارس 2023م.

ويجسد الشخصية الرئيسية في المسرحية النجم الكبير أحمد حلمي الذي يطل على جمهوره في العاصمة الرياض بعدغياب طويل عن المسرح امتد لأكثر من 20 عاما، من خلال أحداث المسرحية الكوميدية المليئة بالفكاهة والمواقف الساخرة.