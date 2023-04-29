بدأت بالتلقيح وانتهت بالتهديد.. التفاصيل الكاملة لخناقة ياسمين عز ورضوى الشربيني ورد فعل كل منهما

نفي رضوى الشربيني المنشور المنسوب لها

رد ياسمين عز على ما قالته رضوى الشربيني واتهامها بالعبودية

أبرز تصريحات ياسمين عز المثيرة للجدل في برنامجها

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي تصريحات لكل من الإعلامية رضوى الشربيني والإعلامية ياسمين عز، وتوقع الكثير أن تكون كل منهما تقصد الأخرى بهذه التصريحات التي أثارت ضجة على السوشيال ميديا ..

رضوى الشربيني تنفي المنشور المنسوب لها

وبدأت رضوى الشربيني عندما قام متابعوها بالتساؤل عن منشور منسوب لها تدافع به عن الرجال والذي تقول فيه البيت بفلوس الراجل وتيجي مراته تقوله اقلع الجزمة علشان السجادة، دة أنا احط فساتيني الماركات تحت رجله يمشي عليها ، فجاء رد رضوى الشربيني ساخرا: وأنا اقول الكلام ده ليه .. أنا ست عندها كرامة .. كلام العبيد دة مش بتاعي.

رد ياسمين عز على ما قالته رضوى الشربيني واتهامها بالعبودية

وجاء رد ياسمين عز بعد ذلك على ؛ستوري عبر حسابها الرسمي، وقالت : وكرامة ايه يا ام كرامة بلاستيك أطرافها مطاط، تمط وتنكمش حسب المصلحة والظروف المحيطة.. مدام بليز كرامتك وقعت منك أخر مرة هناك.. ابعتي عبد (مظلوم) من عندك يجيبها قبل ما تسيح فالشمس، واحكيلنا بالمرة قواعد بيات المرأة الاربعون برة بيت الزوج من غير اذنه سلينا كدة في الإجازة لانك بقيتي مملة وشطبتي محتوى .. حتى تلقيحك ممل .. زيرو محتوى زيرو انوثة .. بس للأمانة استرجال ليفل الوحش.

واكملت ياسمين عز في استوري اخر، وقالت : " دة أنا مش بس ادوس على الفساتين الماركات دة انا ادوس على اي حد علشان خاطر الفرعون الصغير الكبير بعمل دة في الحياة العادية وبقوله فى العلن.. انما بقى لما يكون في خرابة بيوت بتبوس الجذم وتعمل فيلم مظلوم وتطلع في العلن تحكيلنا مأساة المرأة الاغريقية.. كدة انتي محتاجة علاج يا مدام .. روحي اتعالجي يا مدام في تشوهات نفسية وشياط وغيرة وياس بدأ يتجلى ويتفشى ويترعرع في الانحاء .. وبلاش نشغل اسطوانة المرأة الحديدية .. علشان المرأة نفسها لو عرفت انتي ايه هيجيلها صدمة دماغية حضارية.

ولم تتوقف ياسمين عز عن الرد على رضوى الشربيني كما توقع الكثير أنها تقصدها بل واكملت بأسلوب التهديد : بقولك يا خرابة البيوت العمرانة.. جربي حطي اسمي تاني في تلميحات او تلقيحات علشان هنتفرج كلنا وقتها انا هدوس على ايه تاني غير الماركات.. واهو بالمرة نحكي الحكايات ونسلي الناس فى الاجازات .

أبرز تصريحات ياسمين عز المثيرة للجدل خلال برنامجها

وغالبا ما تتصدر الإعلامية ياسمين عز تريند جوجل وتكون حديث مستخدمي مواقع التواصل الإجتماعي بسبب تصريحاتها المثيرة للجدل، وفي السطور التالية سنقوم بذكر اشهرها.

ووجّهت الإعلامية ياسمين عز رسالة للستات خلال برنامج “كلام الناس” المذاع عبر قناة “ام بى سى مصر” موجه حديثها للسيدات قائلة: "هتقولك إزاي تتعاملي مع جوزك في رمضان .. بلاش تستفزي الفرعون بسؤال: اعملك إيه ع الفطار ومش لازم تطلبي منه سوبيا في الوقت ده.. ودي قواعد الفرجة ع المسلسلات معاه.

وقالت "ياسمين": "في واحدة بتقولي إحنا هنمرمط فرعونك في غسل سجاد العيد وبتضحك، بما إنك ذكرتي فكرة النظافة، تعالي نتكلم عن طرق نظافة الفرعون".

وأضافت الإعلامية، صاحبة التصريحات المثيرة للجدل في الفترة الأخيرة: "في دروس لنظافة الزوج، نضفي ورا ودن جوزك يا مدام ومتكسليش، اهتمي بأدق تفاصيله زي ما بتهتمي بنضافة شراشيب السجادة".

واختتمت تصريحاتها: "الرجل نضيف من قاعه لأعلى قمته، ولكنه مثله مثل الماس يحتاج إلى نظافة، نتيجة العوامل الخارجية، والراجل بيعبر عن بيته ومراته".