تحذير من شراء الذهب والمضاربة في الدولار.. هل انتهت لعبة التربح؟

تشهد الأسعار حاليا حالة من استغلال التجار والجشع الواضح في تسعير السلع، والتي لا تعانى أزمة، كما أن الأسعار العالمية هادئة، فقد وصل سعر الذهب إلى مستويات قياسية خلال الأيام الماضية بلغ مستوى 2700 جنيه للجرام عيار 21، فيما عاود التراجع اليوم إلى مستو 2600 جنيه.

حركة التسعير المترددة بين الارتفاع والانخفاض بدون ضوابط تكشف تلاعب تجار الذهب، والسلع الأخرى، خاصة في ظل ثبات سعر صرف الدولار.

تسعير الذهب أغلى من السعودية

هذا ما سلط عليه الإعلامي عمرو أديب الضوء في برنامجه الحكاية عبر شاشة إم بي سي مصر، مستنكر ما يجري في الأسعار خلال الفترة الماضية، قال أديب: فيه حاجات غريبة حصلت في موضوع الأسعار، دايما كنا بنقول الناس مش بتسعر الحاجة طبقا لسعر الدولار المعلن من البنك المركزي اللي هو 30.8 جنيه لكن طبقا للسوق السوداء اللي بيوصل 36 جنيها، لكن كمان بقى فيه ناس بتحسب على أكتر من السوق السوداء وبيعدوا 40 جنيها.

في هذا الصدد، دعا هاني ميلاد رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، المواطنين للتريث في شراء الذهب لضبط الأسعار والتوجه لشراء المشغولات وليس الجنيهات والسبائك، مؤكدا أن أسعار الذهب في مصر أصبحت أغلى من أسعاره في السعودية، مشيرا إلى أنه قد يكون هناك سيولة في يد المواطن تدفعه للشراء، لذلك لابد من التأني.

لا توجد أسباب منطقية لرفع الأسعار

من جانبه، قال قال سعيد إمبابي، خبير أسواق الذهب، إنه لا يوجد أي أسباب تدعو لرفع أسعار الذهب بهذا الشكل المخيف، مشيرا إلى أن التجار يرفعون أسعار الذهب 100 جنيه بشكل شبه يومي، بحجة أن الطلب مرتفع.

وأكد إمبابي خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أنه من غير المنطقي أن تصل أسعار الذهب لهذه المستويات، خاصة أن سعر الذهب عالميا ينخفض وشبه مستقر، بجانب ثبات سعر صرف الدولار، مشيار أن التلاعب الحاصل يتم إرجاعه إلى أن السوق المحلي انفصل عن السوق العالمي، وأصبح خاضعا للعرض والطلب، وهذه حجة غير حقيقة.

وأشا إلى أن التجار كانوا يسعرون الذهب طبقا للدولار في السوق السوداء، عند مستوى 36 جنيها، وتخطوا هذا الأمر، وأصبحوا يسعرون الذهب طبقا لسعر الدولار في العقود الآجلة بسعر 44 للجنيه، في حين أن سعر الدولار الرسمي حوالي 31 جنيها، والآن هم يسعرون الذهب عند مستويات 48 و 49 جنيها، مطالبا بضرورة الرقابة والتشديد على التجار وضبط حركة التسعير ووضع الآليات وعقاب المتلاعبين.

الذهب تحول لعملة ومضاربة

وكان الإعلامي عمرو أديب أكد في برنامجه: أنه في السابق مكنش فيه دولار وكانت الأسعار بتزيد، دلوقتي فيه حاجات كتير بتزيد بشكل غير طبيعي، بقوا بيسعروا على سعر الدولار اللي حاسين إنه وارد يبقى كده في الفترة الجاية، وكمان سعر الجنيه الذهب وصل حاليا إلى 22 ألف جنيه، والأسعار بلغت مستوى قياسي.

وأكد أديب أن الذهب تحول إلى عملة وليس صاغة أو إدخار واستثمارا، وهذا أمر خطير، لما له من تأثير على الاقتصاد، موضحا أن الناس تتاجر في العملة من خلال الذهب وهذا ليس به مخاطر، نظرا لضمان المكاسب.