ارتفاع أسعار الذهب عالميا والسبب أمريكا.. تفاصيل

ارتفعت أسعار الذهب خلال تداولات يوم أمس الجمعة على خلفية انخفاض في العائدات ‏وتجدد المخاوف بشأن الاضطرابات المصرفية الأمربكية.‏

وعند التسوية، ارتفعت العقود الأميركية للذهب بنحو عشرة سنتات لتغلق عند ‏‏1999.1 دولارا للأوقية، وحققت مكاسب أسبوعية بنسبة 0.43%، ومكاسب شهرية ‏في أبريل بنسبة 0.65% والتي تعد خامس مكاسبها الشهرية في الستة أشهر ‏الماضية.‏

وبحسب وسائل إعلام أظهرت بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي في امريكا أن ضغوط الأسعار ‏الأساسية ظلت قوية، مما دفع المتداولين إلى إضافة المزيد من الرهانات على رفع ‏سعر الفائدة الأسبوع المقبل من جانب الفدرالي الأمريكي.‏

وارتفع الذهب إلى أعلى مستوى له في عام واحد عند 2048.71 دولاراً للأوقية في ‏منتصف أبريل بسبب الأزمة المصرفية.