ارتفاع أسعار الذهب عالميا والسبب أمريكا.. تفاصيل

ارتفعت أسعار الذهب خلال تداولات يوم أمس الجمعة على خلفية انخفاض في العائدات وتجدد المخاوف بشأن الاضطرابات المصرفية الأمربكية.
وعند التسوية، ارتفعت العقود الأميركية للذهب بنحو عشرة سنتات لتغلق عند 1999.1 دولارا للأوقية، وحققت مكاسب أسبوعية بنسبة 0.43%، ومكاسب شهرية في أبريل بنسبة 0.65% والتي تعد خامس مكاسبها الشهرية في الستة أشهر الماضية.
وبحسب وسائل إعلام أظهرت بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي في امريكا أن ضغوط الأسعار الأساسية ظلت قوية، مما دفع المتداولين إلى إضافة المزيد من الرهانات على رفع سعر الفائدة الأسبوع المقبل من جانب الفدرالي الأمريكي.
وارتفع الذهب إلى أعلى مستوى له في عام واحد عند 2048.71 دولاراً للأوقية في منتصف أبريل بسبب الأزمة المصرفية.