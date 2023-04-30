عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

عرض الأحد..اشتري موبايل iPhone 11 بـ 7700 جنيه فقط

عرض الأحد..اشتري
عرض الأحد..اشتري موبايل iPhone 11 بـ 7700 جنيه فقط

بعد انتهاء عيد الفطر المبارك تستمر مواقع البيع أونلاين في تقديم تخفيضات هائلة تدفعك حقا على شراء ومن ضمن العروض الرائعة التي تتيحها حاليا خصم على هاتف آيفون iPhone 11 الذي يحتوي على مجموعة من المواصفات المميزة.

 

ولحسن الحظ يقدم موقع Walmart الأمريكي خصم رائع على هاتف آيفون الأفضل مبيعا iPhone 11 ليصل سعره النهائي بعد التخفيض إلى 257 دولار أمريكي أي ما يعادل 7700 جنيه مصري.

عرض الأحد..اشتري موبايل iPhone 11 بـ 7700 جنيه فقط


مواصفات هاتف iPhone 11

 

تم إطلاق هاتف iPhone 11 فى عام 2019، مع كاميرا أساسية مزدوجة بدقة 12 و 12 ميجابيكسل، وأخرى أمامية بدقة 12 ميجابيكسل، مع معالج apple a13.

 

يأتى هاتفiPhone  11 شاشة قياس 6.1 بوصة مع ذاكرة داخلية سعة 64 جيجابايت، وذاكرة وصول عشوائي سعة 4 جيجابايت، وبطارية جيدة سعة 3110 مللى أمبير تدعم الشحن السريع حتي 20 وات، وكذلك الشحن اللاسلكي.

عرض اليوم فقط..اشتري موبايل iPhone بـ 1600 جنيه فقط

تقرير: iPhone أكثر الهواتف صديقة للبيئة

والكاميرا الأمامية تأتي بدقة 12 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.2 وأصبح الآن يمكنك التصوير الـ Slow Motion عن طريق الكاميرات الأمامية بدقة الـ FHD بجودة 1080 بكسل بمعدل التقاط 120 إطار في الثانية مع تحسين ملحوظ في العزل والبورتريه مع كاميرا ثانية TOF 3D لحسابات العزل وللـفيس ان لوك .

 

يأتي هاتف iPhone 11 بكاميرا خلفية ثنائية حيث تأتي الكاميرا الأولى بدقة 12 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/1.8 وهي الكاميرا الأساسية في الهاتف وتدعم المثبت البصري OIS أما عن الكاميرا الثانية فتأتي بدقة 12 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.4 للتصوير الـ Ultra Wide .


يدعم هاتف iPhone 11 تصوير الفيديوهات بجودة الـ 4K بدقة 2160 بكسل بمعدل التقاط 30 و30 و60 إطار في الثانية بالإضافة لدعمه للتصوير بجودة الـ FHD بدقة 1080 بكسل بمعدل التقاط 30 و60 إطار في الثانية كما يدعم التصوير الـ Slow Motion بدقة الـ FHD بجودة 1080 بمعدل التقاط 120 و240 إطار في الثانية .

 

بالإضافة لتجهيز iPhone 11 لتحميل أحدث نظام تشغيل حالى من آبل وهو IOS 16، ومقاوم للماء والغبار.

iPhone iPhone 11 مواصفات هاتف iPhone 11 آيفون walmart

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ضربة قاصمة جديدة للدولار.. ماذا قررت الحكومة المصرية؟

طلعوا الشتوي تاني| درجات الحرارة تواصل الانخفاض حتى هذا الموعد.. تفاصيل

طلب عاجل من الأهلي قبل مواجهة الترجي في دوري أبطال أفريقيا.. تفاصيل

تذبذب قوي في سعر الذهب وهذه قيمة عيار 21 الآن

حقك هيضيع.. تحذير عاجل من شعبة الذهب للمواطنين

الفرق كبير.. شاهد فستان شيرين على عارضة أزياء يشعل السوشيال ميديا

اجتماع عاجل للجنة الاستئناف باتحاد الكرة لمناقشة ملف تظلم كهربا ومرتضى منصور

قرار عاجل من مرتضى منصور حول موقف الزمالك من مباراة السوبر أمام الأهلي

موضوعات متعلقة

احذر هذه الرسالة في Gmail..تسرق حسابك البنكي وكل أموالك

السجن 3 سنوات لموظف نصب على شركة Apple في 17 مليون دولار

Infinix بتفرَّح الغلابة.. موبايل جديد فيه كل الإمكانيات بـ 2000 جنيه فقط

اشتري PlayStation 5 بسرعة.. أفضل جهاز ألعاب

Flash sale .. موبايل Infinix للشباب جديد بـ 2100 جنيه فقط

الهاتف الأكثر مبيعا..عرض على موبايل سامسونج بسعر 3500 جنيه

بسعر رخيص .. موبايل جديد من Vivo بشاشة منحنية وكاميرا 50 ميجابكسل

احذر الموت .. موبايل شاومي Xiaomi يتسبب في مقتل فتاة 8 سنوات

ترشيحاتنا

بمشاركة مرموش.. فولفسبورج يكتسح ماينز بثلاثية في الدوري الألماني

التموين تحسم الجدل حول إضافة مواليد جدد للبطاقات التموينية

10 ملايين جنيه.. تأجيل دعوي تعويض أسرة نيرة أشرف الى 28 مايو

بـ 20 ألف جنيه فقط .. اشتر أرخص سيارة "هاتشباك"

للمرة الثانية..الجيش السوداني يعلن تمديد الهدنة بعد وساطة سعودية أمريكية

بسبب الغرب.. الجيش الأوكراني يضطر لشن الهجوم المضاد دون استعداد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد التوب الشفاف .. صور أثارت ضجة لـ سارة سلامة خلال الأسبوع

إطلالة صغرتها 20 سنة .. صور أثارت ضجة لـ إلهام شاهين

بروفيسور سناب.. جوجل يحتفي بالممثل آلان ريكمان بطل سلسلة هاري بوتر

بـ كاش مايوه.. نيللي كريم تثير الجدل بجمالها من الغردقة

فيديو

خناقة ويجز وعمرو مصطفى.. الأخير اتهمه بشراء أغنياته والموزّع يرد| «فيديوجراف»

أنا مش زيك| رضوى الشربيني تستكمل الحرب الكلامية مع ياسمين عز

ميتلاند كوبري..مفاجأة في موقف الخطيب من تعاقد الأهلي مع إمام عاشور.. فيديوجراف

تفاصيل وفاة الحسناء المغربية نورا الزوبير أثناء مباراة الأهلي والرجاء البيضاوي| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: كيف تُصبح اَلْمُخْرِج الوحيد لقصتك؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : حوار لمستقبل مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: مصر وسرها الباتع

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: ترشح بايدن لفترة ثانية.. لماذا وإلى أين؟

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (12) .. أنعمتَ عليهم

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: السودان .. جرحٌ جديد!

علا العلمي

علا العلمي تكتب.. عوداً حميداً لنفسى !!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: المصير الغامض للسودان 

اﻟﻤﺰﻳﺪ