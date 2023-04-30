بعد انتهاء عيد الفطر المبارك تستمر مواقع البيع أونلاين في تقديم تخفيضات هائلة تدفعك حقا على شراء ومن ضمن العروض الرائعة التي تتيحها حاليا خصم على هاتف آيفون iPhone 11 الذي يحتوي على مجموعة من المواصفات المميزة.

ولحسن الحظ يقدم موقع Walmart الأمريكي خصم رائع على هاتف آيفون الأفضل مبيعا iPhone 11 ليصل سعره النهائي بعد التخفيض إلى 257 دولار أمريكي أي ما يعادل 7700 جنيه مصري.

عرض الأحد..اشتري موبايل iPhone 11 بـ 7700 جنيه فقط



مواصفات هاتف iPhone 11

تم إطلاق هاتف iPhone 11 فى عام 2019، مع كاميرا أساسية مزدوجة بدقة 12 و 12 ميجابيكسل، وأخرى أمامية بدقة 12 ميجابيكسل، مع معالج apple a13.

يأتى هاتفiPhone 11 شاشة قياس 6.1 بوصة مع ذاكرة داخلية سعة 64 جيجابايت، وذاكرة وصول عشوائي سعة 4 جيجابايت، وبطارية جيدة سعة 3110 مللى أمبير تدعم الشحن السريع حتي 20 وات، وكذلك الشحن اللاسلكي.

والكاميرا الأمامية تأتي بدقة 12 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.2 وأصبح الآن يمكنك التصوير الـ Slow Motion عن طريق الكاميرات الأمامية بدقة الـ FHD بجودة 1080 بكسل بمعدل التقاط 120 إطار في الثانية مع تحسين ملحوظ في العزل والبورتريه مع كاميرا ثانية TOF 3D لحسابات العزل وللـفيس ان لوك .

يأتي هاتف iPhone 11 بكاميرا خلفية ثنائية حيث تأتي الكاميرا الأولى بدقة 12 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/1.8 وهي الكاميرا الأساسية في الهاتف وتدعم المثبت البصري OIS أما عن الكاميرا الثانية فتأتي بدقة 12 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.4 للتصوير الـ Ultra Wide .



يدعم هاتف iPhone 11 تصوير الفيديوهات بجودة الـ 4K بدقة 2160 بكسل بمعدل التقاط 30 و30 و60 إطار في الثانية بالإضافة لدعمه للتصوير بجودة الـ FHD بدقة 1080 بكسل بمعدل التقاط 30 و60 إطار في الثانية كما يدعم التصوير الـ Slow Motion بدقة الـ FHD بجودة 1080 بمعدل التقاط 120 و240 إطار في الثانية .

بالإضافة لتجهيز iPhone 11 لتحميل أحدث نظام تشغيل حالى من آبل وهو IOS 16، ومقاوم للماء والغبار.