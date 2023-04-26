تقرير: iPhone أكثر الهواتف صديقة للبيئة

تعد آبل Apple لاعبًا رئيسيًا في أسواق الهواتف الذكية المختلفة في جميع أنحاء العالم، لكن عمليات إطلاقها الجديدة ليست الوحيدة التي تقدم أداءً جيدًا في السوق، حتى طرازاتها القديمة أظهرت باستمرار احتفاظًا أفضل بالقيمة في السوق كهواتف مستعملة، والآن، كشف تقرير جديد أن الشركة تهيمن حتى على سوق الهواتف الذكية التي تم تجديدها.

وفقًا لتقرير Counterpoint Research ، فإن الشركة العملاقة آبل تمثل ما يقرب من نصف سوق الهواتف الذكية الذي تم تجديدها بالكامل العام الماضي. ويشير التقرير إلى أن هواتف آيفون iPhone التابعة للشركة تمتلك حصة هائلة تبلغ 49 % في السوق العالمي للهواتف المُجدَّدة.

من ناحية أخرى ، كانت سامسونج ثاني أكبر علامة تجارية في هذه الفئة ، ولكنها احتلت فقط 26 % من حصة السوق. بمعنى آخر ، كانت هواتف iPhone أكثر شيوعًا بمقدار الضعف تقريبًا في الجزء الذي تم تجديده مقارنة بالموديلات من العلامة التجارية الكورية الجنوبية.

أضاف التقرير أن هذا يمثل نموًا بنسبة 16 % على أساس سنوي لشركة آبل في عام 2022. وفي الوقت نفسه ، شهد سوق الهواتف الذكية العالمي المُجدد أيضًا نموًا إجماليًا بنسبة 5 % في عام 2022.

خلال العام الماضي ، كان iPhone هو الهاتف الذكي الأسرع نموًا في سوق الهواتف الذكية المستعملة والثانوية أيضًا. ومن المثير للاهتمام أن هذا كان له تأثير على مبيعات طرازات iPhone الأحدث من آبل.

لكن هذه النماذج لا تزال تضيف إلى تدفق إيرادات خدمات Apple حيث لا تزال الهواتف تؤدي إلى شراء التطبيقات والاشتراكات الأخرى.

بصرف النظر عن الرائدين في السوق ، تتنافس بقية العلامات التجارية على السوق المتبقية. كانت Vivo و Oppo مسؤولة عن 3 % فقط من حصة السوق لكل منهما ، بينما شهدت هواوي انخفاضًا من 4 % إلى 3 % في عام 2022.