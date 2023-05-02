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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

حيل بسيطة وسهلة تساعد في نسف الكرش والدهون العنيدة

حيل بسيطة وسهلة تساعد
حيل بسيطة وسهلة تساعد فى نسف الكرش والدهون العنيدة

يسعى أغلبنا لفقدان الوزن الزائد للحصول على جسم ممشوق، والوقاية من الأمراض المزمنة والخطيرة .

يواصل العلماء إجراء الأبحاث، ووجدت بعض الأبحاث أن مثل هذه الأساليب التالية يمكن أن تساعد فى فقدان الوزن وفقا لما نشره موقع هيلثي .

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كيف تقلل من دهون البطن؟ 

تقليل السكر و المشروبات المحلاة

لا داعي للتخلي عن السكر أو المشروبات المحلاة للتخلص من دهون البطن عليك فقط التحكم في تناوله. وفقًا لمجلة The Journal of Clinical Investigation، فإن تناول السكر الزائد يسبب دهون البطن. لهذا السبب يمكنك السيطرة عليها.

علاجات إنقاص الوزن:

 ستعمل علاجات إنقاص الوزن هذه على تقليل السمنة بسرعة

تناول المزيد من البروتين

لإنقاص الوزن ، قومي بزيادة تناول الطعام البروتيني 

يستغرق الجسم وقتًا أطول لهضم هذه المغذيات ، مما يبقي الجوع تحت السيطرة. عندما لا تشعر بالجوع.

تقليل الكربوهيدرات في النظام الغذائي

يجب أيضًا تناول الكربوهيدرات بشكل أقل مع السكر. يجب أن تستهلك فقط 50 جرامًا من الكربوهيدرات يوميًا من النظام الغذائي. مع هذا ، سيتعين على الجسم حرق الدهون للحصول على الطاقة وستبدأ الدهون في الانخفاض.

الألياف الغذائية هي طريقة لفقدان الوزن

فقدان الوزن من دهون البطن

يجب أن يكون التمثيل الغذائي والهضم صحيحين لإزالة دهون البطن. وتعتبر الأطعمة المصنوعة من الألياف مهمة لكل من هاتين الوظيفتين. لهذا عليك زيادة تناول البروكلي والتفاح والجزر والبقوليات وغيرها في نظامك الغذائي.

ستكون هناك متعة في هذه التمارين

يبتعد الأشخاص عندما يسمعون اسم التمرين، ولكن حتى الأنشطة البدنية الصغيرة يمكن أن تقلل الوزن، مثل المشي مع الأصدقاء، وتسلق السلالم في المكتب المنزلي ، والسباحة ، إلخ.

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