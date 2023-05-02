أحمد عيد عبدالملك يشيد بقرار الزمالك بالانسحاب من مباراة السوبر

علق أحمد عيد عبد الملك، لاعب نادي الزمالك السابق، على قرار نادي الزمالك بعد الانسحاب من لقاء السوبر أمام الأهلي.

وكان رد فعله الإشادة بالقرار، وشارك عبر حسابه على تويتر بتصفيق في تغريدة لحقت خبر انسحاب الزمالك من لقاء الأهلي بالسوبر المصري.

وأعلن المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، اعتذار الفريق عن عدم المشاركة في بطولة كأس السوبر المصري بالإمارات.

ونشر مرتضى منصور مقطع فيديو أعلن خلاله بعد الاجتماع بأعضاء مجلس إدارة النادي، الانسحاب من البطولة.

ويأتي ذلك بعد إعلان لجنة التظلمات، تعليق عقوبة إيقاف محمود كهربا لاعب النادي الأهلي.