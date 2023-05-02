واشنطن: لم نخطط بعد لعقد اجتماع أو اتصال بين بلينكن ولافروف

قال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، فيدانت باتيل، إن واشنطن لا تخطط في هذه المرحلة لعقد اجتماعات أو أنواع أخرى من الاتصالات بين وزير الخارجية أنتوني بلينكن ونظيره الروسي سيرغي لافروف.



وأضاف باتيل في تصريحات نقلتها وكالة "سبوتنيك" الاخبارية الروسية الإثنين قائلا "ليست لدينا نية للقاء وزير الخارجية لافروف أو الاتصال به".



كما أشار باتيل، إلى أنه خلال محادثته الأخيرة مع لافروف قبل شهر، كان بلينكن واضحا بشأن الحاجة إلى الإفراج عن المواطنين الأمريكيين المحتجزين "بشكل غير قانوني"، بمن فيهم الصحفي إيفان غيرشكوفيتش، الذي تم اعتقاله في روسيا بتهمة التجسس وأدين بالتجسس بول. ويلان.



وأعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، في وقت سابق، أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في اجتماع مجموعة العشرين في نيودلهي، طلب الاتصال بوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، وتحدثا لفترة وجيزة.



وقالت: "بلينكن طلب الاتصال مع لافروف. تحدث سيرغي فيكتوروفيتش لفترة قصيرة معه في إطار قمة العشرين. لم تكن هناك مفاوضات ولا اجتماعات وما إلى ذلك".