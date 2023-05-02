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ثقافة

الكاتب الهايتي ماكنزي أورسيل يفوز بجائزة جونكور بنسختها الأمريكية

صدى البلد

تسلم الكاتب الهايتي ماكنزي أورسيل في نيويورك، من يدي الكاتبة الفرنسية آن بيريست، جائزة جونكور بنسختها الأميركية لـ"مجموع إنساني" (Une somme humaine) التي يمنحها طلاب ناطقون بالفرنسية في جامعات في الولايات المتحدة.

وفي نسختها الثانية في الولايات المتحدة، أعلنت أكاديمية جونكور اسم الفائز بـ"Choix Goncourt United States" خلال احتفال أقيم في مانهاتن في فيلا ألبرتين التابعة للسفارة الفرنسية، السبت، برئاسة آن بيريست التي فازت بهذه الجائزة عام 2022 محاطة بطلاب من 8 جامعات (كولومبيا وديوك وهارفارد ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا ونيويورك يونيفيرسيتي وبرينستون وجامعة فيرجينيا وييل).

وهؤلاء الشباب مزدوجو اللغة، معظمهم نساء أميركيات وفرنسيات ومن جنسيات أخرى، درسوا على مدى أشهر 6 كتب بالفرنسية من الأعمال المرشحة لجائزة جونكور 2022 التي فازت بها الفرنسية بريجيت جيرو في نوفمبر عن روايتها "العيش سريعاً" (Vivre vite) الصادرة عن دار "فلاماريون".

ومنحت لجنة التحكيم جائزة جونكور في النسخة الأميركية لـ"مجموع إنساني" للروائي والشاعر الهايتي ماكينزي أورسيل.

وعلى امتداد 600 صفحة في كتاب "مجموع إنساني" الصادر عن دار "ريفاج"، تتحدث من عالم بعد الموت امرأة يسكنها الشعر والعنف.

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وبالتالي، استبعدت لجنة التحكيم كتاب "العيش سريعاً" لبريجيت جيرو و"ساحر الكرملين" (Le Mage du Kremlin) الصادرة عن دار "جاليمار" للروائي الإيطالي السويسري جوليانو دي إمبولي وكذلك "الأخوات تقريبا" (Les presque soeurs) عن دار "سوي" للكاتبة كلوي كورمان.

وعندما أعلنت آن بيريست اسم الفائز، ظهر أورسيل بشكل غير متوقع في فيلا ألبرتين حيث علا التصفيق.

وقال الكاتب المولود في العام 1983 في بورت أو برنس، والحائز جائزة أدبية في فرنسا: "أنا لا أكتب للحصول على جوائز بل أكتب لأن ذلك مهماً، لأن الأدب هو دعوة إلى النظر للعالم بشكل مختلف والتعامل معه بشكل مختلف".

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