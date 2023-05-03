الرئيس السيسي يواصل تحركاته لوقف الحرب في السودان.. شاهد

تنوعت الوساطات والجهود العربية والإقليمية منذ اندلاع المواجهات بين الجيش السوداني ومليشيات الدعم السريع بقيادة حميدتي وذلك بهدف تغليب لغة الحوار والمفاوضات عن اللجوء للقوة العسكرية.

وعرضت قناة القاهرة الإخبارية تقريرا أكد أنه في اليوم الثاني لاندلاع الأزمة وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي نداء للوقف الفوري لإطلاق النار وناشد الأطراف التهدئة والحوار السلمي.

وتابع التقرير أن الرئيس أبدى استعداده للقيام بالوساطة لإنهاء الأزمة كما دعا بالمشاركة مع السعودية إلى اجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين وطلب في بيان بوقف فوري لكافة الاشتباكات المسلحة في السودان للدماء وحفاظا على أمن وسلامة المدنيين وإبداء استعداده لإنهاء الأزمة.