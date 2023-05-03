ماذا قال عبد الرحيم كمال عن دلال عبد العزيز فى تسليم أهالي؟

نشر الكاتب عبد الرحيم كمال تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك يشيد فيه بفيلم “تسليم أهالي” للفنانة دنيا سمير غانم الذى عرض فى أغسطس الماضى.

وقال عبد الرحيم كمال : “شفت بالصدفة فيلم اسمه تسليم أهالي، ما هذا الجمال واللطف وخفة الدم حاجة في منتهى الجمال والكوميديا.. برافو خالد الحلفاوي مخرجاً، وشريف نجيب كاتباً ونجوم في منتهي الجمال دنيا سمير غانم وهشام ماجد وبيومي فؤاد والراحلة دلال عبدالعزيز فيلم مصري جميل”.

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عبد الرحيم كمال

وكان أشاد الكاتب عبد الرحيم كمال بمسلسل “بالطو" الذى عرض الفترة الماضية عبر منصة Watch it .

وكتب عبد الرحيم كمال على فيسبوك:"اهو مسلسل بالطو ده آية من آيات الدراما وعبرة وعظة ازاي؟ اقولك ازاي ادي القصة ببساطة ومش كدا لا بميزانية محدودة وابطال مش نجوم بالمعنى التقليدي للنجوم ( لكن في نظري انهم نجوم ونص) ومخرج وكاتب لأول مرة وامكانيات ( فنية )عالية ازاي تقدر بدول بس تصنع عشر حلقات ياخدوا الناس ويقعدوهم بتفرجوا مبسوطين من غير دعاية جبارة و من غير ملايين ومن غير ومن غير ومن غير".

وأضاف:" ومع ذلك حقق النجاح الكبير اوي دي . (وبس ده كمان قدر وسط الضحك انه يسخر من (الجهل والدجل وكتير من المعايير المغلوطة ومن غير مباشرة ولا مبالغة ولا فذلكة ولا قلة ادب )، عشان كده المسلسل البسيط ده قدر یکشف بنوره الکثیر و الکثیر من مشاكل الصنعة".

وكان اخر اعمال المؤلف عبد الرحيم كمال مسلسل “جزيرة غمام” الذى عرض العام الماضى والذى قام ببطولته كل من طارق لطفى ورياض الخولى وأحمد امين.