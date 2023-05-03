محلل عسكري بريطاني يشكك في محاولة اغتيال بوتين.. ماذا قال؟

كشف المحلل العسكري البريطاني شون بيل، إن الهجوم على مقر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يشير إلى أن هناك "حرب معلومات جارية".

وقال بيل لشبكة "سكاي نيوز" إن أوكرانيا لم تحاول قط القيام بأي شيء "شائن مثل هذا"، وهذا يشير إلى أن موسكو تعد "الخطط التي يجب اتخاذها" إذا حققت أوكرانيا مكاسب في هجوم الربيع المتوقع على نطاق واسع.

واستطرد أن "هناك الكثير من المعلقين الذين يعتقدون أن موسكو ستطلق حوادث كاذبة داخلها لتركيز الجمهور المحلي على حقيقة أنها بحاجة إلى حماية شعبها".

ورغم أن أوكرانيا تمارس "نشاطًا كبيرًا باستخدام الطائرات بدون طيار"، إلا أنه أضاف أنه "من الغريب أن تكون أوكرانيا جريئة جدًا لدرجة أن تقوم بشيء ما في موسكو".

كانت روسيا أعلنت إحباط محاولة لاغتيال الرئيس فلاديمير بوتين في هجوم بطائرة مسيرة مزدوجة على الكرملين خلال أمس، متهمة أوكرانيا بتنفيذ هذا العمل.

وذكرت روسيا، إن الهجوم على المقر الرئاسي كان عملاً إرهابياً مخططاً له، وتحتفظ بحق الرد في المكان والزمان المناسبين.

وأكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف أن بوتين كان موجودا بمقر إقامته بضواحي موسكو في "نوفو أوغاريوفو"، ولم يصب بأي أذى، ولم يتغير جدول أعماله.

فيما نقلت وكالة "رويترز" للأنباء، عن مسؤول أوكراني كبير، أنه لا علاقة لكييف بالهجوم على مقر إقامة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بالكرملين.