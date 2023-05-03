ضبط 12 ألف سرنجة طبية وخيوط جراحية منتهية الصلاحية بطنطا

أشاد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بالحملات اليومية التي تقوم بها مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة المهندس محمد ابوهاشم وكيل وزاره التموين، موضحا أنه يتابع بشكل مستمر الحملات التي تقوم بها المديرية.

وفي هذا الإطار تمكنت المديرية من ضبط 12000 سرنجة طبية وخيوط جراحيه وكمادات أطفال تنتهي صلاحيتها في 4/ 2023 و 3/ 2023 داخل شركة طبية بطنطا، وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن.

ووجه المحافظ مديرية التموين وباقي الجهات المعنية بتكثيف حملات الرقابة والحملات التفتيشية من أجل ضبط وردع المخالفين.