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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

هتافات مسيئة ضد ميسي من جمهور باريس سان جيرمان بعد أنباء رحيله

صدى البلد

كشف الإعلامي الرياضي، أحمد شوبير،  لقطة لافتة من آحد مباريات العالمي ليونيل ميسي مع فريقه باريس سان جيرمان.

 

وعلق: “الهتافات كلها تطاول على ميسي.. بعد أنباء مفاوضاته للانتقال للدوري السعودي”.

أكدت تقارير صحفية، أن الأرجنتيني ليونيل ميسي سيرحل عن فريقه باريس سان جيرمان الفرنسي، بنهاية الموسم.

ونشر فابريزيو رومانو، الصحفي الإيطالي الموثوق بشبكة “ سكاي سبورتس”، تغريدة عبر حسابه على موقع “تويتر”، أكد خلالها أن ميسي سيغادر الفريق الباريسي بعد أزمته الأخيرة المتعلقة بسفره إلى السعودية دون علم النادي.

وذكر رومانو أن خورخي ميسي والد اللاعب، أبلغ باريس سان جيرمان برحيل ابنه عن الفريق الشهر الماضي، بسبب المشروع الرياضي للنادي، لتأتي تلك الأزمة الأخيرة بسبب السفر إلى السعودية، لتصبح نقطة النهاية للطرفين.

 

الإعلامي الرياضي أحمد شوبير الأرجنتيني ليونيل ميسى باريس سان جيرمان الفرنسي لأرجنتيني ليونيل ميسي

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