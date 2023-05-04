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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سيناريوهات مرعبة للاقتصاد العالمي.. مديرة صندوق النقد الدولي تكشف مفاجأة

صندوق النقد الدولي
صندوق النقد الدولي

صرحت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، بأن خطر تفكك الاقتصاد العالمي إلى كتل متحاربة آخذ في الازدياد وهذا التطور في الأحداث سيكون ضارا للجميع.

وقالت المسؤولة في منتدى في بروكسل: "بعد عقود من التكامل العالمي هناك خطر متزايد من أن العالم قد ينقسم إلى تكتلات اقتصادية متحاربة.. سيكون هذا السيناريو ضارا للجميع، بما في ذلك السكان في أوروبا".

ووصفت المسؤولة الوضع الحالي بأنه "لحظة خطيرة في التاريخ"، وأضافت أن خطر الانقسام يتزايد مع مرور العالم بفترة نمو اقتصادي عالمي دون "المعايير التاريخية".

وفي أبريل الماضي، خفض الصندوق توقعاته للنمو العالمي إلى 2.8 % للعام 2023 وإلى 3 في المائة في عام 2024. كذلك حذرت المنظمة الدولية من احتمال حدوث تباطؤ إلى مستوى أقل من 2% بنهاية العام الحالي.

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