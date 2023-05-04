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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

تعرف على عقوبة إرسال رسائل إلكترونية لشخص معين دون موافقته

الإبتزاز الإلكترونى
الإبتزاز الإلكترونى

وضع  قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر برقم 175 لسنة 2018 عقوبة لجريمة الإبتزاز الإلكترونى، ويستعرض “صدى البلد” عقوبة الإبتزاز الإلكترونى من خلال التقرير التالى.

 

عقوبة الابتزاز الإلكترونى


وواجه قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر برقم 175 لسنة 2018، و المعروف إعلاميا بـ "جرائم الإنترنت" هذه المخالفات التي من شأنها المساس بحرية الحياة الخاصة وانتهاك خصوصياتهم، من خلال وضع عقوبات رادعة تشمل الحبس والغرامة، من أجل ضبط سلوكيات الأفراد والحفاظ علي حرمة الحياة الخاصة.

و نصت المادة ( 25 ) من القانون على أن:" يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلًا من الأفعال الآتية:

1- الإعتداء على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى.

2- انتهاك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته.

3- نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.

كما نصت المادة (26) من القانون ذاته، على أن :"  يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة ، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.

 

وكان قد رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، على أن يعود المجلس للانعقاد يوم الثلاثاء المقبل 9 مايو الجاري.

 وأكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، خلال الجلسة اليوم، أن خطب الجمعة تتناول كافة الموضوعات والقضايا سواء الدينية أو الاجتماعية والإنسانية وغيرها. 

 

وقال: فيما يتعلق بموضوعات خطبة الجمعة، تركت لدى أمانة المجلس موضوعات خطب الجمعة لمدة عام، موضوعات متنوعة تعالج الجوانب الإيمانية والمجتمعية، مثل أهمية الاستثمار فى حياتنا، التاجر الأمين، ومن خطب شهر شوال الحالى، الأولى عن حق الرحم وصلة الأرحام، قضية اجتماعية يحتاج إليها أهل القرى والمدن، والجمعة الثانية عن حق العمل بمناسبة عيد العمال، وأهمية العمل وإتقانه، موضوع يتصل بالاقتصاد، والجمعة القادمة تتعلق بموضوع الحفاظ على الأوطان، تليها أسماء الله الحسنى، سنن الله الكونية فى القران الكريم، وغيرها.

 وأشار إلى أن هناك برامج ودورات تأهيلية وتدريبية للأئمة والخطباء والوعاظ مستمرة ولا تنقطع، وهناك دورة ستعقد الأسبوع القادم خاصة بأئمة شمال سيناء، وأعلنا عن 3400 منحة ماجستير مجانية، هناك جهود غير مسبوقة فى عملية التدريب والتأهيل غير المسبوق، وهناك دورة التميز العلمى بالشراكة بين الأزهر والأوقاف.

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