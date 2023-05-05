عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الانتهاء من المرحلة الأولى لمبادرة زراعة 100 مليون شجرة

صدى البلد

أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي عن قيام الوزارة بزراعة 1.3 مليون شجرة خلال المرحلة الأولى من المبادرة فى القليوبية والغربية والفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط والوادى الجديد وذلك في إطار برتوكول التعاون مع وزارة التنمية المحلية، وذلك في إطار مبادرة 100 مليون شجرة التي أطلقها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

 

 كما قامت الوزارة من خلال الادارة المركزية التشجير ومركز بحوث الصحراء ومركز البحوث الزراعية وجهاز مشروعات التنمية الشاملة بزراعة 700 ألف شجرة فى بعض الغابات الشجرية والمناطق المحيطة بالمشاتل التابعة للوزارة على مستوى الجمهورية.

وأشار القصير إلى أن مبدرة رئيس الجمهورية تحظى باهتمام كبير من الدولة المصرية وذلك من خلال التوسع في التشجير نظرا لما له من فؤائد عديدة بيئية وجمالية واقتصادية ، مع الأخذ في الاعتبار  زراعة الأشجار في الأماكن الملائمة وبالأعداد المناسبة التي ستؤدي دورها الجمالي والبيئي وتقلل من التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية.

وأضاف "وزير الزراعة" أن المبادرة تستهدف أيضا مضاعفة نصيب الفرد من المساحات الخضراء على مستوى الجمهورية وتحسين نوعية الهواء وخفض غازات الاحتباس الحرارى وتحقيق الاستفادة الاقتصادية القصوى من الأشجار، وتحسين الصحة العامة للمواطنين وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة.

ومن ناحيته قال د علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي إنه خلال  ورشة العمل الإقليمية التى نظمتها منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو" حول التخطيط لإدارة الغابات بمنطقة الشرق الادنى أشاد المشاركون في الورشة بجهود وزارة الزراعة في تنفيذ مبادرة " 100 مليون شجرة" مشيرا إلى أنه  يمكن الاستفادة منها  لتكون إستثماراً مفيداً  يسهم في الحد من التغيرات المناخية.

وأوضح أن المردود والآثار الإيجابية المتوقعة من تنفيذ المبادرة  تسهم في تقليل تأثير الاحتباس الحراري عن طريق التخلص من ثاني أكسيد الكربون واطلاق الاكسجين  وتقليل درجة حرارة الجو، وتنقية الهواء وتحسين جودته مع المساهمة في انخفاض تاكل التربة، وأيضا المحافظة علي التنوع البيولوجي من طيور وحشرات وحيوانات مما يؤدي لتحسين التنوع الحيوي لمناطق الزراعة وكذلك منع جريان المياه والمحافظة على التربة 
وأضاف "عزوز" أنه تم زراعة انواع متعددة من الأشجار الخشبية والزينة وكذلك المثمرة والرحيقية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

والد حلا شيحة يكشف حقيقة طلاقها من معز مسعود

840 جنيها.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الجمعة وهذه قيمة عيار21 الآن

زيادة القيمة| مفاجأة لـ الملاك بعد إلغاء قانون الإيجار القديم.. مقترح

3 قنوات مفتوحة لمشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز في كأس السوبر|نزل التردد الآن

كسر زجاج قطار تالجو الفاخر ناتج عن قيام أحد الأطفال العابثين برشق الحجارة

رسميا 3000 جنيه.. أسعار الذهب اليوم الجمعة 5 مايو 2023

أسهل قضية| ميدو يصدم الأهلي قبل مواجهة بيراميدز بشأن كهربا

بعد حبسها.. مفاجأة مُحزنة تنتظر أمّ زياد مدّعية الرذيلة ضد أبنائها

ترشيحاتنا

قنوات مفتوحة.. طريقة مشاهدة مباراة السوبر بين الأهلي وبيراميدز على النايل سات

الجيش السوداني لـ صدى البلد: ميليشيا الدعم السريع طردت المرضى من المستشفيات وحولتها لثكنات عسكرية

قناة إسرائيلية: حماس دخلت المشهد العسكري في الضفة بقوة

Meteosat-12.. قمر صناعي أوروبي جديد يكشف كوارث الطقس قبل حدوثها

الأهلي الغالي.. جماهير القلعة الحمراء تساند الفريق قبل مواجهة بيراميدز بكأس السوبر

اتطلقوا ولا لسة؟ .. صور جمعت بين معز مسعود وحلا شيحة|شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

12 جنيها مرة واحدة.. تراجع غير مسبوق في أسعار أطباق البيض| تفاصيل

تحذير من شرب الشاي بهذه الطريقة|أحترس

تسبب الوفاة.. معلومات صادمة عن حقن البرد| لن تصدق

عمرها 80 سنة وصدمت الجميع بصوتها وهي تغني لأم كلثوم.. شاهد

فيديو

مش بنام وبتألم.. جوري بكر تكشف تعرضها للحسد بعد جعفر العمدة

إطلالات ملكة جمال السعودية رومي القحطاني تثير ضجة على السوشيال ميديا "فيديوجراف"

تضم 600 منهم .. قصة مدينة ذات أعلى نسبة لانتشار أطباء الأسنان

يصدم الملايين.. فيديو لطبيب يثير الجدل على وسائل التواصل الاجتماعي لهذا السبب؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : المرأة المصرية .. مسيرة تضحيات وتنمية

نهال علام

نهال علام تكتب: الخلاف لا يفسد للوطن قضية

عبد السلام فاروق

عبدالسلام فاروق يكتب: زيارة قصيرة مثمرة

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: سياسة مصر الخارجية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ولكن ينقصنا العمل!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحياة الخاصة فى الزمن المعلوماتي

آية عبد الرؤوف

آية عبدالرؤوف تكتب: كيف تواجه تحدياتك ؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: كليوباترا ومزاعم الأفروسنتريزم

اﻟﻤﺰﻳﺪ