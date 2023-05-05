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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

زوجة أحمد فهمي بإطلالة مبهجة على شاطئ البحر.. صور

صدى البلد

نشرت الفنانة والمذيعة أميرة فراج، زوجة الفنان أحمد فهمي، صورًا لها عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام".

وتألقت زوجة أحمد فهمي، بإطلالة جريئة مرتدية فستانا ملون بالألوان المبهجة على البحر.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت  زوجة أحمد فهمي على ترك شعرها منسدلا على كتفيها ووضعت بعض اللمسات البسيطة من المكياج.

تعاقد أحمد فهمي، على المُشاركة في بطولة مسلسل جديد، يحمل اسم "السجل الأسود"، ومن المُقرر انطلاق التصوير نهاية شهر نوفمبر الجاري، وهو من تأليف ياسر بدوي، وإخراج جميل جميل المغازي، في أولى تجاربه الدرامية.

 

وانضم للمسلسل، كلّ من لبلبة، ودينا، ومنذر رياحنة، ومحمد الكيلاني، ولازال يُجرى المُخرج مرحلة التعاقدات، والإعلان عن باقي المُمثلين خلال الأيام القليلة المُقبلة.

زوجة احمد فهمي اميرة فرج اميرة فرج المذيعه عيد ميلاد زوجه احمد فهمى

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