عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تبدأ من 399 ألف جنيه.. 5 سيارات "زيرو" بناقل حركة أوتوماتيك

5 سيارات أوتوماتيك
5 سيارات أوتوماتيك "زيرو"

يبحث الكثير عن امكانية شراء سيارة جديدة ذات ناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء، للتمتع باسلوب قيادة مريح وسهل ايضا، مقارنة بطبيعة عمل ناقل الحركة اليدوي "مانيوال"، ويحتوي السوق المصري على مجموعة كبيرة من هذه السيارات والتي تبدأ اسعارها من 400 ألف جنيه.

500 ألف جنيه .. سعر 5 سيارات زيرو فى مصر

بهذا السعر في مصر .. اشتري أرخص سيارات بيجو موديل 2023

وفيما يلي يقدم موقع "صدى البلد" قائمة بـ 5 سيارات أوتوماتيك "زيرو" بسعر يبدأ من 400 ألف جنيه.

أرخص سيارة زيرو تقدمها نيسان في مصر .. اعرف سعرها الآن

أسعار أرخص سيارة تقدمها أوبل في مصر موديل 2023 .. صور

5 سيارات أوتوماتيك "زيرو" 

نفتتح هذا التقرير بالنسخة سوزوكي سيلاريو من فئة الهاتشباك، والتي يصل سعرها إلى 399.900 جنيه للفئة الرابعة والتي دعمت بعلبة تروس أوتوماتيكية مع تقنية الدفع الامامي، بينما تستمد قوتها من محرك 1000 سي سي، بقوة 65 حصانا، و 89 نيوتن/متر من عزم الدوران، بالاضافة إلى سرعة قصوى تصل لـ 140 كم/ساعة.

5 سيارات أوتوماتيك "زيرو" 

وتأتي شركة رينو بنسختها سانديرو كأحد ارخص سياراتها المطروحة داخل السوق المصري، والتي تأتي عبر فئة واحدة من التجهيزات، وباطلالة الهاتشباك، حيث يبلغ سعر السيارة 565 الف جنيه، بينما تعتمد فنيًا على محرك 1600 سي سي، 4 سلندر، بقوة 110 حصانا، و 148 نيوتن/متر، وناقل سرعات من 4 نقلات أوتوماتيكية "دفع امامي".

5 سيارات أوتوماتيك "زيرو" 

وتقدم شركة شيري الصينية نسختها تيجو 3 موديل 2023 كأرخص سيارة SUV في مصر، حيث تنطلق من خلال فئة واحدة وبسعر 535 الف جنيه كاملة التجهيزات، حيث تضم فتحة سقف، وشاشة عرض داخلية، ومقود حركة متعدد الوظائف، بالاضافة إلى محرك 1600 سي سي، بقوة 125 حصانا، وناقل سرعات اوتوماتيكي.

5 سيارات أوتوماتيك "زيرو" 

اما عن ارخص سيارات شركة ام جي الصينية فهي النسخة MG5 والتي تبدأ اسعرها من 609.990 جنيه للفئة الاولى وتنتهي عند 679.990 جنيه للفئة كاملة التجهيزات بينما يبلغ سعر الفئة الثانية 649.990 جنيه، وتعمل السيارة بمحرك 1500 سي سي، بقوة 120 حصانا، وعزم دوران 150 نيوتن/متر، بالاضافة إلى علبة تروس اوتوماتيكية الاداء CVT، والقدرة على التسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 12.5 ثانية.

5 سيارات أوتوماتيك "زيرو" 

وننتهي بالسيارة بيجو 301 موديل 2023، والتي تبدأ اسعارها من 624.990 جنيه، وحتى 654.990 جنيه، حيث يتم طرحها محليًا من نسختين، مع محرك سعة 1600 سي سي، 4 سلندر، بقوة 115 حصانا، وعزم دوران 150 نيوتن/متر، وناقل حكرة أوتوماتيك مكون من 6 سرعات.

أوتوماتيك ناقل سرعات أوتوماتيكي سيارات 5 سيارات أوتوماتيك سيارات جديدة اسعار السيارات الجديدة سيارات جديدة زيرو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

‏والله بتهزروا.. إبراهيم سعيد يعلق على ركلة جزاء الأهلي في لقاء السوبر

مفاجأة صادمة.. تداول الصور الأولى لحفل زفاف زوجة حسن شاكوش وطليقها

نجم الزمالك السابق يعلن نبأ سارًا لجماهير الفريق

بشرى للمواطنين| "شعبة الدواجن": انخفاض أسعار الفراخ والبيض بعد حل مشكلة الأعلاف

بعد ادعاء ممارسة أبنائها للرذيلة.. عقوبات جديدة تنتظر أم زياد

مسرحية كبيرة.. نجم الزمالك يكشف مفاجأة بشأن تقرير مراقب مباراة الأهلي وبيراميدز

نجم الزمالك السابق يعلن تحرك الفريق رسمياً ومخاطبة فيفا بشأن أزمة السوبر

طرد الشناوي ومعلول.. ميدو يُعلق على القرارات التحكيمية في السوبر

موضوعات متعلقة

أرخص سيارة زيرو تقدمها نيسان في مصر .. اعرف سعرها الآن

سعر فولكس فاجن "جولف" موديل 2023 في مصر

فولكس فاجن تقدم نسختها "تي روك" 2023 .. اعرف سعرها في مصر

أحدث أسعار بيجو 5008 موديل 2023 .. صور

للباحثين عن الدفع الرباعي .. سعر تويوتا فورتشنر 2023 بمصر

سعر أرخص سيارة "هاتشباك" اوتوماتيك تقدمها ميتسوبيشي .. اشتري زيرو

500 ألف جنيه .. سعر 5 سيارات زيرو فى مصر

السعر الجديد لأصغر سيارات فيات في مصر .. صور

ترشيحاتنا

أول تعليق للخارجية السودانية بعد اعتداء قوات الدعم السريع على سيارة سفير تركيا

بعد أنباء ارتباطها برجل أعمال.. حسن شاكوش لم يحذف هذه الصور لزوجته |شاهد

منظمة التعاون الإسلامي توجّه نداءً عاجلاً بتقديم المساعدة للسودان

تبدأ من 399 ألف جنيه.. 5 سيارات "زيرو" بناقل حركة أوتوماتيك

سوني تقرر إغلاق استوديو PixelOpus لهذه الأسباب

فراء ناعم.. لماذا يرتدي الملك تشارلز «معطف حريمي» في التتويج؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فرض رسوم على سبائك الذهب وتراجع الجرام| صناعة المشغولات في مأزق (تفاصيل)

بملابس جريئة.. زوجة نجل ماجد المصرى تثير الجدل برفقته

لماذا غابت ميجان ماركل عن حضور حفل تتويج حماها الملك تشارلز ؟

خبير تغذية يكشف عن سحر الشعير في التخسيس

فيديو

بتلاوة قرآنية.. إمام مصري أزهري يفتتح جلسات مجلس الشيوخ بولاية إلينوي

القهوة بالملح.. تريند جديد يثير الجدل على السوشيال ميديا

رقم قياسي.. مشتريات المصريين من الذهب في 3 شهور تتجاوز التوقعات |فيديو

كفيف ويستمع للمباراة.. قصة الشيخ أحمد إبراهيم حسن في مدرجات الأهلى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حوار بمنتهى الحرية

مني أحمد

منى أحمد تكتب: الساحر يوسف إدريس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : الانتخابات التركية وفرص أردوغان الضائعة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : المرأة المصرية .. مسيرة تضحيات وتنمية

نهال علام

نهال علام تكتب: الخلاف لا يفسد للوطن قضية

عبد السلام فاروق

عبدالسلام فاروق يكتب: زيارة قصيرة مثمرة

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: سياسة مصر الخارجية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ولكن ينقصنا العمل!

اﻟﻤﺰﻳﺪ