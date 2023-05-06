تبدأ من 399 ألف جنيه.. 5 سيارات "زيرو" بناقل حركة أوتوماتيك

يبحث الكثير عن امكانية شراء سيارة جديدة ذات ناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء، للتمتع باسلوب قيادة مريح وسهل ايضا، مقارنة بطبيعة عمل ناقل الحركة اليدوي "مانيوال"، ويحتوي السوق المصري على مجموعة كبيرة من هذه السيارات والتي تبدأ اسعارها من 400 ألف جنيه.

وفيما يلي يقدم موقع "صدى البلد" قائمة بـ 5 سيارات أوتوماتيك "زيرو" بسعر يبدأ من 400 ألف جنيه.

5 سيارات أوتوماتيك "زيرو"

نفتتح هذا التقرير بالنسخة سوزوكي سيلاريو من فئة الهاتشباك، والتي يصل سعرها إلى 399.900 جنيه للفئة الرابعة والتي دعمت بعلبة تروس أوتوماتيكية مع تقنية الدفع الامامي، بينما تستمد قوتها من محرك 1000 سي سي، بقوة 65 حصانا، و 89 نيوتن/متر من عزم الدوران، بالاضافة إلى سرعة قصوى تصل لـ 140 كم/ساعة.

5 سيارات أوتوماتيك "زيرو"

وتأتي شركة رينو بنسختها سانديرو كأحد ارخص سياراتها المطروحة داخل السوق المصري، والتي تأتي عبر فئة واحدة من التجهيزات، وباطلالة الهاتشباك، حيث يبلغ سعر السيارة 565 الف جنيه، بينما تعتمد فنيًا على محرك 1600 سي سي، 4 سلندر، بقوة 110 حصانا، و 148 نيوتن/متر، وناقل سرعات من 4 نقلات أوتوماتيكية "دفع امامي".

5 سيارات أوتوماتيك "زيرو"

وتقدم شركة شيري الصينية نسختها تيجو 3 موديل 2023 كأرخص سيارة SUV في مصر، حيث تنطلق من خلال فئة واحدة وبسعر 535 الف جنيه كاملة التجهيزات، حيث تضم فتحة سقف، وشاشة عرض داخلية، ومقود حركة متعدد الوظائف، بالاضافة إلى محرك 1600 سي سي، بقوة 125 حصانا، وناقل سرعات اوتوماتيكي.

5 سيارات أوتوماتيك "زيرو"

اما عن ارخص سيارات شركة ام جي الصينية فهي النسخة MG5 والتي تبدأ اسعرها من 609.990 جنيه للفئة الاولى وتنتهي عند 679.990 جنيه للفئة كاملة التجهيزات بينما يبلغ سعر الفئة الثانية 649.990 جنيه، وتعمل السيارة بمحرك 1500 سي سي، بقوة 120 حصانا، وعزم دوران 150 نيوتن/متر، بالاضافة إلى علبة تروس اوتوماتيكية الاداء CVT، والقدرة على التسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 12.5 ثانية.

5 سيارات أوتوماتيك "زيرو"

وننتهي بالسيارة بيجو 301 موديل 2023، والتي تبدأ اسعارها من 624.990 جنيه، وحتى 654.990 جنيه، حيث يتم طرحها محليًا من نسختين، مع محرك سعة 1600 سي سي، 4 سلندر، بقوة 115 حصانا، وعزم دوران 150 نيوتن/متر، وناقل حكرة أوتوماتيك مكون من 6 سرعات.