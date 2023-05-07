أخبار التعليم|اليوم.. وزيرة التضامن تفتتح معرض «الطالب المنتج» ببنات عين شمس..الخشت يفتتح مستشفى الأسنان وتطوير مبنى الكلية بفرع الجامعة بالشيخ زايد

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

القومية للاستشعار عن بعد تعلن كيفية المشاركة في نداء قارة إفريقيا حول التحديات والحاضنات

أعلنت الهيئة القومية للإستشعار من البعد وعلوم الفضاء عن مشاركتها في نداء لقارة إفريقيا للمشاركة في التحديات والحاضنات على مستوى القارة الإفريقية بينما تدعو الهيئة القومية للإستشعار من بعد كل من لديه فكرة إبتكارية أو شركة ناشئة إبتكارية أن يدخل على هذا الرابط للتقدم و ستقوم الهيئة بمساعدة المتقدمين للمنافسة على مستوى القارة الإفريقية في هذا النداء.

اليوم.. وزيرة التضامن تفتتح معرض «الطالب المنتج» ببنات عين شمس

تفتتح الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي معرض " الطالب المنتج" بمشاركة الأسر المنتجة ، والذي تنظمه وحدة التضامن الإجتماعي بجامعة عين شمس .

الخشت يفتتح مستشفى الأسنان وتطوير مبنى الكلية بفرع الجامعة بالشيخ زايد

يفتتح الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، والدكتور هشام عبد الحكم عميد كلية طب الفم والأسنان، اليوم الأحد، مستشفى طب الأسنان التعليمي وتطويرات مبنى الكلية بفرع الجامعة بالشيخ زايد، بحضور لفيف من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة.

إعلام القاهرة تناقش صناعة المحتوى الإعلامي في العصر الرقمي.. اليوم

تنطلق اليوم فعاليات المؤتمر العلمي الدولي الثامن والعشرين لكلية الإعلام جامعة القاهرة، والذي يستمر على مدار يومين اليوم وغدا 7 و 8 مايو.

اليوم.. انطلاق جلسات دورة المحكمة التدريبية لطلاب حقوق عين شمس

اعتمد الدكتور محمد صافي عميد كلية الحقوق جامعة عين شمس، جدول جلسات دورة المحكمة التدريبية لطلاب الفرقة الرابعة ( انتساب ) خلال الفصل الدراسي الثاني العام الجامعي (2023/2022).

انطلاق فعاليات مهرجان الأسر الطلابية بجامعة القاهرة.. اليوم

تنطلق فعاليات مهرجان الأسر الطلابية بجامعة القاهرة، تحت شعار "خيرها علينا .. لينا مكان" اليوم الأحد 7 مايو ويستمر 3 أيام، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، وبحضور الدكتور جمال الشاذلي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور مجدي عمر مستشار الأنشطة الطلابية، والدكتور جيهان المنياوي منسق الأنشطة الطلابية ولفيف من الأساتذة والطلاب.