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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

القومية للاستشعار عن بعد تعلن كيفية المشاركة في نداء قارة إفريقيا حول التحديات والحاضنات

وزارة التعليم العالي
وزارة التعليم العالي

أعلنت الهيئة القومية للإستشعار من البعد وعلوم الفضاء عن مشاركتها في نداء لقارة إفريقيا للمشاركة في التحديات والحاضنات على مستوى القارة الإفريقية بينما تدعو الهيئة القومية للإستشعار من بعد كل من لديه فكرة إبتكارية أو شركة ناشئة إبتكارية أن يدخل على هذا الرابط للتقدم و ستقوم الهيئة بمساعدة المتقدمين للمنافسة على مستوى القارة الإفريقية في هذا النداء.

https://eochallenge.africa/

وأعلنت أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا ، برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبرئاسة الدكتور محمود صقر، والهيئة القومية للاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء برئاسة د. إسلام أبوالمجد، عن فتح باب التقدم لدورة الاحتضان الثانية لحاضنة أعمال الاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء (RSS) والمُمولة من البرنامج القومي للحاضنات التكنولوجية "انطلاق" بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا؛ بهدف دعم الأفكار التكنولوجية الواعدة القابلة للتحول لشركات ناشئة في مجال الاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء إيمانًا منها بضرورة خلق مناخ داعم للمبتكرين والمبدعين من شباب الباحثين.

وأكد الدكتور محمود صقر أن دعم حاضنة الاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء تعُد إضافة للحاضنات التكنولوجية، مشيرًا إلى أن البرنامج القومي للحاضنات التكنولوجية "انطلاق" والذي تم تصنيفه من المشروعات القومية الكُبرى من قبل الهيئة العامة للاستعلامات في  2018؛ يهدف إلى استكشاف الأفكار الجديدة، واحتضان أصحابها من ورواد الأعمال وطلاب السنوات النهائية في الجامعات المصرية (مشروعات التخرج)، وتوفير البيئة المناسبة والدعم المادي والفني واللوجستي للأفكار التكنولوجية المتميزة حتى الوصول بها إلى شركات تكنولوجية ناشئة، لتحويل هذه الأفكار إلى منتجات تجارية ذات قدرة تنافسية تحقيقًا لهدف الاقتصاد المعرفي.

وأوضح رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، أنه تمت مراعاة توزيع الحاضنات في مختلف أنحاء الجمهورية؛ لتخدم أكبر قاعدة من المستفيدين، مشيرًا إلى أن عدد الشركات الناشئة التي تم احتضانها في الحاضنات التابعة للأكاديمية بلغ 182 شركة ناشئة تخرج منها بالفعل 151 شركة، فيما وفرت الحاضنات أكثر من 954 فرصة عمل للشباب، وبلغ إجمالي تمويل الحاضنات نحو 120 مليون جنيه.

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