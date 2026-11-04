مصدر أمني ينفي شائعات إخوانية بشأن تخفيض بطاقات الزيارة لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل

نفى مصدر أمنى صحة ما تم تداوله بإحدى الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بالخارج بمواقع التواصل الاجتماعى، بشأن الزعم بتخفيض بطاقات الزيارة المسموح بها لأسر النزلاء بأحد مراكز الإصلاح والتأهيل والتضييق عليهم.

وأكد المصدر أن تلك الادعاءات عارية تماماً من الصحة، وأنه لا يوجد ما يسمى ببطاقات للزيارات، وأن كافة نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل يستقبلون زيارتهم المقررة لهم وفقاً للقواعد القانونية، ويأتى ذلك فى إطار المحاولات اليائسة والمستمرة لجماعة الإخوان الإرهابية لإثارة البلبلة من خلال اختلاق الأكاذيب وتزييف الحقائق لمحاولة الحصول على مزايا غير مستحقة قانونياً لعناصرها داخل مراكز الإصلاح والتأهيل، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجى تلك الادعاءات.