الخشت يفتتح مستشفى الأسنان وتطوير مبنى الكلية بفرع الجامعة بالشيخ زايد

يفتتح الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، والدكتور هشام عبد الحكم عميد كلية طب الفم والأسنان، اليوم الأحد، مستشفى طب الأسنان التعليمي وتطويرات مبنى الكلية بفرع الجامعة بالشيخ زايد، بحضور لفيف من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة.

وقال الدكتور محمد الخشت، إنه سيتم خلال فعاليات الافتتاح، إطلاق الحملة القومية للكشف المُبكر لسرطان الفم والوجه والفكين، وتدشين التحول الرقمي الكامل للكلية لربط المرضى المترددين بمبنى الكلية الرئيس بمبنى الشيخ زايد حيث يمكن للمرضى التسجيل واستكمال العلاج بأي من مباني الكلية المختلفة.

وأوضح رئيس جامعة القاهرة، أن المستشفى الجديد ستضم كافة تخصصات طب الأسنان، كما تضم عيادات مُجهزة بأحدث الأجهزة الطبية ومعامل مجهزة بنماذج المحاكاة للفم والوجه والفكين لتدريب الطلاب عليها، كما تضم المستشفى 10 وحدات بعيادة العلاج الاقتصادي، بالإضافة إلى 3 وحدات لعلاج المرضى من ذوي الهمم، وذلك من خلال نخبه متميزة من أطباء الأسنان.