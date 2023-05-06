اتحاد طلاب هندسة القاهرة يعلن عن إقامة بطولتي كرة قدم وتنس طاولة

أعلنت اللجنة الرياضية باتحاد طلاب هندسة جامعة القاهرة، عن إقامة بطولتي كرة قدم وتنس طاولة بنين وبنات لطلاب الفرقة الاعدادية فقط بالتعاون مع ادارة رعاية الشباب.

وأكد اتحاد طلاب كلية الهندسة، علي أن تكون جوائز البطولة ميداليات الكلية لأصحاب المراكز الثلاثة الأولي

وعلى من يرغب بالتقدم للمسابقة، برجاء التسجيل في الفورم الخاصة بالمسابقة

كرة قدم

https://forms.gle/RpJgKR51551T6Jsx7

تنس طاوله

https://forms.gle/x6S8MXXfQ5kgxc616

تنس طاوله بنات

https://forms.gle/4xbahmrH2iurxgnD7

جامعة القاهرة

وكانت قد أعلنت اللجنة الثقافية باتحاد طلاب كلية هندسة جامعة القاهرة بالتعاون مع ادارة رعاية الشباب عن فتح باب التقدم لمسابقة العباقرة، على أن تكون الاسئلة : ( تاريخ ، جغرافيا ، أدب ، فنون ، علوم ، معلومات عامة ، رياضة ، قدرات ذهنية )

تعليمات المسابقة :



- يتكون الفريق من أربع اشخاص

- تقام في مسرح الكلية بالشيخ زايد

سوف يتم عقد امتحان مؤهل وأخذ أعلي ٨ فرق للتصفية فيما بينهم ويمنح الثلاثة مراكز الأولي ميداليات الكلية.