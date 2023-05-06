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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

اتحاد طلاب هندسة القاهرة يعلن عن إقامة بطولتي كرة قدم وتنس طاولة

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

أعلنت اللجنة الرياضية باتحاد طلاب هندسة جامعة القاهرة، عن إقامة بطولتي كرة قدم وتنس طاولة بنين وبنات لطلاب الفرقة الاعدادية فقط بالتعاون مع ادارة رعاية الشباب.

وأكد اتحاد طلاب كلية الهندسة، علي أن تكون جوائز البطولة ميداليات الكلية لأصحاب المراكز الثلاثة الأولي

وعلى من يرغب بالتقدم للمسابقة، برجاء التسجيل في الفورم الخاصة بالمسابقة 

 كرة قدم
https://forms.gle/RpJgKR51551T6Jsx7
تنس طاوله
https://forms.gle/x6S8MXXfQ5kgxc616
تنس طاوله بنات
https://forms.gle/4xbahmrH2iurxgnD7

جامعة القاهرة 

وكانت قد أعلنت اللجنة الثقافية باتحاد طلاب كلية هندسة جامعة القاهرة بالتعاون مع ادارة رعاية الشباب عن فتح باب التقدم لمسابقة العباقرة، على أن تكون الاسئلة : ( تاريخ ، جغرافيا ، أدب ، فنون ، علوم ، معلومات عامة ، رياضة ، قدرات ذهنية )

تعليمات المسابقة :

- يتكون الفريق من أربع اشخاص 
- تقام في مسرح الكلية بالشيخ زايد

سوف يتم عقد امتحان مؤهل وأخذ أعلي ٨ فرق للتصفية فيما بينهم ويمنح الثلاثة مراكز الأولي ميداليات الكلية.

اتحاد طلاب هندسة جامعة القاهرة جامعة القاهرة كرة قدم تنس طاولة اتحاد طلاب كلية الهندسة

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