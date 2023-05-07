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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس كوريا الجنوبية يكشف أهمية التعاون مع اليابان من أجل السلام العالمي

الرئيس الكوري الجنوبي
الرئيس الكوري الجنوبي ورئيس ىالوزراء الياباني

أكد الرئيس الكوري الجنوبي، يون سوك يول، اليوم الأحد، أن التعاون بين اليابان وكوريا الجنوبية ضروري للسلام العالمي والازدهار.

جاء ذلك خلال لقائه برئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا اليوم الأحد.

وقال يون إنه يشعر بمسؤولية إصلاح العلاقات وأن الاجتماع يدل على أن العلاقات تتقدم بسرعة.

ووصل رئيس الوزراء الياباني إلى سيول في وقت سابق يوم الأحد لزيارة عمل لمدة يومين وتوقف عند مقبرة سيول الوطنية لإبداء احترامه لنشطاء الاستقلال الكوريين المحاربين وحاربة الحرب قبل التوجه إلى المكتب الرئاسي.

وكيشيدا هو أول رئيس وزراء ياباني يزور سيول بتنسيق دبلوماسية مكوكية منذ زيارة رئيس الوزراء يوشيهيكو نودا العاصمة الكورية الجنوبية في أكتوبر 2011.

وجاء استئناف الدبلوماسية المكوكية قبل قمة ثلاثية بين يون والرئيس الأمريكي جو بايدن وكيشيدا على هامش مجموعة سبع قمة في هيروشيما باليابان، في وقت لاحق من هذا الشهر.

ومن المحتمل أن تكون القمة الثلاثية مكانا قد يعتزم فيه القادة تعميق تعاونهم الأمني ​​ضد التهديدات الكورية الشمالية، وكذلك الجهود المشتركة لتعزيز الاستقرار في منطقة المحيط الهادئ الهندي.

ولطالما كانت علاقة طوكيو سيول محفوفة بالمخاطر، حيث تندلع الصفوف بشكل دوري حول القضايا المتعلقة بالحكم الاستعماري في الجزيرة الكورية في اليابان في اليابان.
 

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