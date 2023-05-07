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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رقم صادم.. إعلان عاجل من إدارة الكوارث التركية بشأن نشاط الزلازل

زلزال تركيا
زلزال تركيا

أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، أنه بعد زلازل كهرمان مرعش المدمرة التي وقعت في 6 فبراير، تم تسجيل 33 ألف و 77 زلزالًا حتى 6 مايو.

وقالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية في بيان: "وقع 33777 زلزالًا بين 6 فبراير و 6 مايو، زلازل كهرمان مرعش المدمرة التي وقعت في 6 فبراير".

وجاء في البيان أن إدارة الزلازل في تركيا ومحيطها المباشر تمت مراقبتها على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

وفي وقت سابق من اليوم، حذر خبير الزلازل الياباني، يوشينوري موريواكي، من وقوع زلزال بقوة 6.8 درجة علي مقياس ريختر في بورصة واسطنبول، مؤكدا أنه من المحتمل حدوث تسونامي كبير.

وتقييمًا للزلزال في تركيا، حذر خبير الزلازل الياباني، الذي أجرى تقييمات حول إمكانية وقوع زلازل بورصة واسطنبول وتأثيرها، من حدوث تسونامي.

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وحسب صحيفة “Kamu Gündemi” التركية، قال موريواكي: “هناك خطوط صدع داخل بحر مرمرة، بين يالوفا وسيليفري، لم يتم كسرها على بعد 20 كيلومترًا من اسطنبول.. ونحن نتوقع أن تنكسر”.

وأضاف: “إذا كسرت خطوط الصدع في هذه المنطقة، فقد يكون هناك زلزال بقوة 6.8 درجة، ولكن إذا كسروا عدة خطوط صدع معًا أو كلها، فقد يحدث زلزال أعلى شدة”.

وتابع محذرا من تسونامي: “ارتفاع أمواج تسونامي 50 سم سيجعل من المستحيل على أي شخص السباحة. لذلك، بعد التحذير من تسونامي، من الضروري الذهاب إلى النقاط المرتفعة”.

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