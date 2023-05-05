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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

دولة عربية تسجل 7 زلازل خلال 24 ساعة

زلزال - ارشيفي
زلزال - ارشيفي

رصدت محطات الرصد السورية خلال الـ 24 ساعة الماضية 7 زلزال خفيف، جميعها بقدر أقل من 2.9 درجة على مقياس ريختر.


وبحسب بيان صادر عن المركز الوطني للزلازل في سوريا؛ فأن الهزات سجلت منذ أمس وحتى الساعة الـ 8 من صباح اليوم وتنوعت بين : هزة شمال غرب اللاذقية بـ 48 كيلومتراً بقدر 1.9 درجة، وأخرى جنوب غرب اللاذقية 2.6 درجة، وثلاث هزات في لواء اسكندورون، الأولى شمال غرب إدلب بـ 47 كيلومتراً بقدر 2.6 درجة، والثانية شمال غرب إدلب بـ 42 كيلومتراً بقدر 2.6 درجة، والثالثة شمال غرب إدلب بـ 63 كيلومتراً بقدر 2.5 درجة.


كما سجلت محطات الرصد هزة في البحر المتوسط جنوب غرب تركيا بقدر 2.8 درجة، وهزة وسط تركيا بقدر 2.8 درجة.

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