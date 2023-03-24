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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

من بينها مصر والسعودية .. 11 دولة تؤكد دعمها لمتضرري زلزال سوريا

زلزال سوريا
زلزال سوريا

أكدت 11 دولة هي الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر والأردن ومصر وفرنسا وألمانيا والنرويج وتركيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة إلى جانب جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي، التزامها الراسخ بالتخفيف من معاناة المتضررين من الزلازل التي وقعت في الجمهورية العربية السورية. 

وجاء ذلك عقب الاجتماع الأخير الذي انعقد في عمان عاصمة المملكة الأردنية الهاشمية حول سوريا.

وفي بيان مشترك رسمي، وزعته خارجية الولايات المتحدة  عبرت الدول عن تعازيها الصادقة في الخسائر الكبيرة بالأرواح الناجمة عن الزلازل التي ضربت سوريا وتركيا يوم 6 فبراير الماضي، وشجعت المجتمع الدولي على توفير المساعدات الإنسانية، من خلال الاستجابة الطارئة ومشاريع التعافي المبكر، لكافة السوريين المحتاجين، وبخاصة المتواجدين في أكثر المناطق تضررا.
ورحب البيان المشترك بالنتائج التي حققها مؤتمر المانحين الذي انعقد في بروكسل يوم 20 مارس الماضي، لدعم الشعبين السوري والتركي، وعبر عن تطلعات الحكومات الموقعة على البيان لتحقيق نتائج إيجابية خلال مؤتمر بروكسل السنوي السابع بشأن مستقبل سوريا والمنطقة والمزمع عقده بتاريخ 15 يونيو القادم، مجددا البيان الدعوة إلى وقف إطلاق النار على مستوى البلاد وإلى ضمان وصول المساعدات الإنسانية بصورة مستمرة وبدون عراقيل إلى كافة السوريين بكافة السبل، بما في ذلك عبر الحدود ومن خلال الخطوط الجوية.


كما طالب البيان المشترك  بالحفاظ على التفويض الأممي للمساعدات عبر الحدود وتوسيع نطاقه. كما رحب في هذا الصدد بقيام السلطات السورية بتسهيل وصول المساعدات الأممية عبر الحدود من خلال معبري باب السلام والراعي، ودعا إلى استمرار ذلك.


واختتم البيان المشترك بالترحيب بالإيجاز الذي قدمه المبعوث الأممي الخاص غير بيدرسون، وأعاد التأكيد على دعم هذه الحكومات لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.

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