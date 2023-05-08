إزالة 84 حالة تعد بمساحة 4595 م2 بنطاق 12 مركز بالبحيرة

وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات بكافة مدن ومراكز المحافظة لإزالة التعديات والإلتزام بالقانون وعدم البناء المخالف نهائياً وخاصةً على الأراضي الزراعية ، والضرب بيد من حديد والتصدي بمنتهى القوة لأي مخالفة بناء وإزالتها على الفور.

ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء، بضرورة الحفاظ على اراضى أملاك الدولة وعدم التهاون في إزالة أية تعديات على أراضيها للحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة والحفاظ على حق الأجيال القادمة وملاحقة المخالفين لأحكام القانون واسترداد أراضى أملاك الدولة والتصدي لجميع حالات البناء المخالف حفاظاً على حق الشعب.

وشهدت مدن ومراكز المحافظة عدداً من الحملات ضمن الموجة 21 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة أسفرت عن تنفيذ 84 قرار إزالة بنطاق 12 مركز على مساحة 4595 م2 ليصبح إجمالي عدد الحالات التي تم إزالتها منذ بداية الموجة فى 29 أبريل وحتى الآن 723 قرار إزالة على مساحة 106869 م٢.

وشددت نائب المحافظ بضرورة قيام رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بالمتابعة الدورية والمرور المستمر على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى وإزالة أي تعديات جديدة في المهد وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وتؤكد المحافظة أن فرق المتغيرات المكانية تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لرصد كافة أعمال البناء المخالف، حيث سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف والتي قد تصل عقوبتها إلى الحبس.