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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

كنت بهزر .. اعتراف صادم للمتهم بـ قتل ابنه في البحيرة

جريمة قتل في البحيرة
جريمة قتل في البحيرة

كنت بهزر .. هذا ما قاله قاتل نجله بمحافظة البحيرة  تعليقا علي جريمته .. فقد افقدته المخدرات عقله فاصبح لا يعبأ بمن حوله حتي اقرب الناس اليه نجله الصغير ذو الـ 11 ربيعا الذي قتله بيديه.

تفاصيل الواقعة

تلقى اللواء أحمد خلف مساعد مدير أمن البحيرة اخطارا من مأمور قسم شرطة كفر الدوار يفيد بوصول جثة إلى المستشفى العام ويوجد بها شبهه جنائية، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة داخل غرفة حفظ الموتى، وأخطرت النيابة العامة التى باشرت التحقيق، وبالانتقال وبالفحص تبين مصرع على محمد11عام مقيم بناحية قرية نظير التابعة لدائرة القسم، وبالفحص وعمل التحريات اللازمة تبين أن وراء ارتكاب تلك الواقعة والد المجنى عليه، وتبين من تحريات المباحث أن المتهم دائم تعاطى المواد المخدرة.

وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة تمكنت ضباط المباحث من ضبط المتهم وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات اعترف بارتكاب الجريمةعن طريق إحضار سلك شاحن التليفون الخاص به وقام بخنق نجله حتى فارق الحياة معللا ذلك أنه كان يقوم بالهزار مع المجنى عليه،  وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة داخل المستشفى العام وباشرت النيابة التحقيق.

وشيع المئات من أهالي مركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة، وسط حالة من الصدمة، جثمان الطالب على محمد ١١ عاما،الذي قام والده بخنقه، مستخدما سلك الشاحن الخاص بالتليفون المحمول، وذلك تحت تأثير المواد المخدرة التي يتعاطاها.
 

شارك في تشييع الجنازة التي انطلقت من مسجد الهدى و النور بمركز كفر الدوار ، المئات من أهالي المدينة وأصدقاء الفقيد الذين سيطر عليهم الحزن الشديد، وانهمرت دموعهم أثناء تشييع الجثمان إلى مثواه الأخير بمقابر أسرته، حيث التفوا حول مقبرته داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

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