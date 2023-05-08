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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

خلاف على تحميل الركاب.. ‏مقتل سائق بطلق ناري في مشاجرة بالبحيرة

مقتل سائق بالبحيرة
مقتل سائق بالبحيرة

شهدت قرية شرنوب التابعة لمركز دمنهور بمحافظة البحيرة، اليوم الإثنين، جريمة مقتل سائق بالعقد الخامس من العمر بطلق ناري بمشاجرة لخلافات علي أولوية تحميل الركاب، وتم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتي بمستشفي دمنهور التعليمي تحت تصرف النيابة العامة.

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تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بلاغًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع مشاجرة بقرية شرنوب التابعة لمركز دمنهور، وعلي الفور انتقل ضباط المباحث لمكان الواقعة وبالفحص تبين وقوع مشاجرة بين كل من:" أحمد.ا، 45 عامًا ومقيم بعزبة الخمسين، مدحت.خ، 45 عاما ومقيم بشرنوب، نتيجة خلافات علي أولوية تحميل الركاب بين أبنائهما قائدي سيارتين " تمناية " لتحميل الركاب.

أسفرت المشاجرة عن مقتل الأول بطلق ناري وتم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتي بمستشفي دمنهور التعليمي، وجاري تحرير المحضر اللازم بالواقعة تمهيدًا للعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

البحيرة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة قرية شرنوب وقوع مشاجرة مستشفى دمنهور التعليمي مديرية امن البحيرة العقد الخامس

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