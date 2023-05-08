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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط 7500 كجم قمح محلى داخل مدشة بدمنهور لاستخدامها فى تصنيع الأعلاف

تموين البحيرة
تموين البحيرة

قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بقيادة مجدي الخضر، بالنسيق مع مباحث التموين وتحت إشراف محمد عبد العال وكيل المديرية و مفتاح عبداللطيف مدير عام التجارة الداخلية و سمير البلكيمي مدير الرقابة التموينية بتنفيذ حملة تموينية بمركز دمنهور  أسفرت عن ضبط 7500 كجم قمح محلى داخل مدشة لإستخدامة فى تصنيع الأعلاف وتم التحفظ على المضبوطات وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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وذلك تفعيلاً للقرار التنظيمي الصادر عن السيد وزير التموين والتجارة الداخلية بشأن توريد القمح ، وحظر استخدام الأقماح المحلية كأعلاف أو إدخالها فى صناعة الأعلاف.

البحيرة الاقماح المحلية التموين والتجارة الداخلية الرقابة التموينية تصنيع الأعلاف حملة تموينية مباحث التموين مديرية التموين والتجارة وزير التموين

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