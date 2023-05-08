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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس مياه البحيرة يجتمع بمديري الفروع ورؤساء الشئون المالية

رئيس مياه البحيرة
رئيس مياه البحيرة

قام المهندس محمد سعيد نشأت رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب  بعمل اجتماع  لمديري الفروع ومديري الشئون المالية، لمتابعة أعمال الفروع وبحث المستجدات وما يقابلهم من مشاكل في العمل ومتابعة ماتم إنجازه في أعمال التحصيل  وحثهم على بذل مزيد من الجهد في العمل.

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وخلال الاجتماع، أكد أن شركة مياه البحيرة  تولى أهمية كبيرة لميكنة الخدمات التجارية للتسهيل على المواطنين وتحسين كفاءة الخدمات المقدمة للوصول إلى رضاء العملاء باعتباره أحد الأهداف الاستراتيجية للشركة.

رئيس مياه البحيرة
رئيس مياه البحيرة
رئيس مياه البحيرة

كما شدد  على أهمية تنشيط نسب التحصيل بجميع فروع الشركه ، ومراجعة القراءات، ووضع آليات لضبط القراءات، لتُعبر عن الاستهلاك الفعلى للمواطن،

وأشار الى أن الشركة تتوسع فى تركيب العدادات مسبقة الدفع، ضمن خطة الشركة في التحول الرقمي للخدمات المقدمة للمواطنين، فى إطار خطة الشركة القابضة وتوجيهات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لتسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين  وحيث أن من مزايا تلك العدادات القضاء على أى أخطاء تنتج عن العنصر البشرى، وتتيح للمواطن التحكم ومتابعة استهلاكه، بالاضافة الى وجود نظام أمان يضمن عدم قطع المياه خلال فترات الإجازات، ولا يتم قطع الخدمة بعد ساعات العمل الرسمية، لإعطاء فرصة للمواطنين لشحن الكارت في ثاني يوم عمل مباشر.

كما نبه سيادته علي التزام الجميع بالعمل علي تحصيل مستحقات الشركه   كما أصدر تعليماته بعدم التهاون مع اي مقصر يتسبب في إهدار مستحقات الشركه ...  حيث ان الشركه مرفق حيوي هام والمياه هي حياة المواطنين كما أصدر تعليماته بتفعيل خدمة فورى لشحن العدادات مسبقة الدفع، لتغطي كافة أنحاء المحافظه.

كما ناشد  المهندس رئيس الشركه  المواطنين باستخدام تطبيق "قراءتي" الذى أطلقته الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى ،

وأوضح نشأت،  أن التطبيق  يساهم في القضاء علي مشكلة تراكم القراءات بالعداد حيث يُمكن العميل من متابعة استهلاكه بنفسه وبالتالي الحصول علي فاتورة مياه تُعبر عن استهلاكه الفعلي بالإضافة إلى اعتباره وسيلة لترشيد إستهلاك المياه.

البحيرة الشرب والصرف الصحى شركة مياه البحيره مياه البحيرة شركة مياة رئيس مجلس الإدارة الشركة القابضة

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