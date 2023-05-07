مشهد مهيب| الأهالي يشيعون جثمان الطالب ضحية والده بالبحيرة.. فيديو

وسط حالة من الصدمة شيع المئات من أهالي مركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة، اليوم، جثمان الطالب على محمد ١١ عاما،الذي قام والدة بخنقه، مستخدما سلك الشاحن الخاص بالتليفون المحمول، وذلك تحت تأثير المواد المخدرة التي يتعاطاها.

واقعة البحيرة

شارك في تشييع الجنازة التي انطلقت من مسجد الهدى و النور بمركز كفر الدوار ، المئات من أهالي المدينة وأصدقاء الفقيد الذين سيطر عليهم الحزن الشديد، وانهمرت دموعهم أثناء تشييع الجثمان إلى مثواه الأخير بمقابر أسرته، حيث التفوا حول مقبرته داعين المولى عز وجل أن يتغمدهبواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

الأهالي يشيعون جثمان الطفل ضحية والده بالبحيرة

الأهالي يشيعون جثمان الطفل ضحية والده بالبحيرة

الأهالي يشيعون جثمان الطفل ضحية والده بالبحيرة

بث مباشر :

https://fb.watch/knHhUfxiCe/?mibextid=OfTdfi

حيث قد تمكن ضباط المباحث، من القبض على الأب المتهم وأحيل للنيابة العامة التى باشرت التحقيق، وتلقى اللواء أحمد خلف مساعد مدير أمن البحيرة اخطارا من مأمور قسم شرطة كفر الدوار يفيد بوصول جثة إلى المستشفى العام ويوجد بها شبهه جنائية، وتم التحفظ على الجثة تحتتصرف النيابة العامة داخل غرفة حفظ الموتى، وأخطرت النيابة العامة التى باشرت التحقيق، وبالانتقال وبالفحص تبين مصرع على محمد11عام مقيم بناحية قرية نظير التابعة لدائرة القسم، وبالفحص وعمل التحريات اللازمة تبين أن وراء ارتكاب تلك الواقعة والد المجنى عليه، وتبينمن تحريات المباحث أن المتهم دائم تعاطى المواد المخدرة.

وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة تمكنت ضباط المباحث من ضبط المتهم وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات اعترف بارتكاب الجريمةعن طريق إحضار سلك شاحن التليفون الخاص به وقام بخنق نجله حتى فارق الحياة معللا ذلك أنه كان يقوم بالهزار مع المجنى عليه، وتم التحفظعلى الجثة تحت تصرف النيابة العامة داخل المستشفى العام وباشرت النيابة التحقيق.