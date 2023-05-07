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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قيادات البحيرة يتابع تنفيذ مشروع تطوير محور المحمودية

سكرتير عام البحيرة
سكرتير عام البحيرة يتابع تنفيذ مشروع تطوير محور المحمودية

عقد اللواء محمد شوقي بدر السكرتير العام للمحافظة إجتماعا لمتابعة تنفيذ المشروعات القومية بمراكز دمنهور و أبو حمص و كفر الدوار والمحمودية بحضور رؤساء الوحدات المحلية لتلك المراكز وكذا متابعة مشروع تطوير وتنمية محور المحمودية والمار بذات المراكز بطول ٥٦ كم والذى يستهدف إنشاء محور مروري سريع وآمن لمستخدميه، ذو تصميم قوي يربط محافظة الإسكندرية عرضياً بمحافظات البحيرة وكفر الشيخ، ويكون بديلاً فعالاً لتخفيف الضغط عن طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي. 

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اجتماع لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"بالبحيرة

ويعد محور المحمودية مشروعاً هاماً واعداً يحقق العديد من الإنجازات كما سيسهم بشكل كبير في تعظيم الإستفادة من الأراضي الواقعة على جانبي المحور، وذلك من خلال إقامة العديد من المناطق الخدمية والإستثمارية، وما ستتيحه تلك المناطق من أنشطة مختلفة تسهم في تلبية المتطلبات التنموية والإستثمارية وتحقيق الرواج الإقتصادي والتنمية بالمنطقة بالكامل.

ذلك في إطار جهود محافظة البحيرة لمتابعة تنفيذ المشروعات القومية بكافة المجالات والوقوف على معدلات ونسب التنفيذ والعمل على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين وتلبية إحتياجاتهم بكافة القطاعات.

البحيرة السكرتير العام للمحافظ الخدمات للمواطنين المشروعات القومية حياة كريمة بالبحيرة رؤساء الوحدات المحلية متابعة المشروعات مشروعات القومية

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