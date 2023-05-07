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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

‏إصابة 12 عاملا في حادث إنقلاب ميكروباص بالبحيرة

حادث تصادم بالبحيرة
حادث تصادم بالبحيرة

أصيب 12 عاملاً بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة في أنحاء متفرقة من الجسم جراء وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق شبراخيت أبو منحوج بنطاق دائرة مركز شبراخيت بمحافظة البحيرة.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى شبراخيت العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وتحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

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انقلاب سيارة عمالة في البحيرة 

كان اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة تلقى إخطاراً من مأمور مركز شرطة شبراخيت يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق شبراخيت أبو منحوج بنطاق دائرة شرطة المركز، مما أسفر عن إصابة 12 عاملاً وجاري عمل الفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة.

أسماء مصابي انقلاب سيارة عمالة في البحيرة 

وأسفر الحادث عن إصابة كل من "' هناء محمد طه صالح، 18 سنة، حبيبة محمد طه صالح، 12 سنة، سعد يونس الجلدة 26 سنة، ياسر أحمد خميس، 15 سنة، عماد مصطفى أبو عفان، 33 سنة، محمد حسني سعد الجلدة، 28 سنة، سهير أشرف العشري، 20 سنة، فايزة سعيد عبدالسلام، 52 سنة، عايدة سعد طه صالح، 60 سنة، أحمد ربيع العمروسي، 18 سنة، كريم مصطفى أبو عفان، 21 سنة، وفتاة مجهولة الهوية، جميعهم مصابين بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم ومقيمين مركز شبراخيت.

ونقل المصابون جميعاً إلى مستشفى شبراخيت العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

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