اجتماع لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"بالبحيرة

أكد اللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام على أهمية مبادرة تطوير قرى الريف المصري "حياة كريمة" والتي تعمل على تغيير شكل الحياة فى القرى الأكثر احتياجاً، حيث شهدت البحيرة طفرة تنموية فى شتى القطاعات والمجالات وذلك بفضل المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ، والتي تستهدف الإرتقاء بالمستوى الإقتصادي والإجتماعي والبيئي للقرى الأكثر احتياجا.

وأشار إلى التنسيق الكامل مع وزارة التنمية المحلية ومجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية لتذليل كافة المعوقات.

ذلك في إطار متابعة الجهود المبذولة والموقف التنفيذى للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بنطاق المحافظة، عقد اليوم اللواء محمد شوقي بدر السكرتير العام للمحافظة، اجتماعًا بحضور رؤساء الوحدات المحلية لمدن دمنهور وحوش عيسي وأبو حمص وكفر الدوار ومنسق مبادرة "حياة كريمة" بالمحافظة وممثلي الشركات والجهات المنفذة.

وذلك لمتابعة الأعمال الجارية ضمن مبادرة "حياة كريمة" ونسب تنفيذ المشروعات بمدن ومراكز المحافظة ودفع العمل بها، وذلك بقاعة المؤتمرات بديوان عام المحافظة.

وأشار إلى أن كافة أجهزة المحافظة تٌولي إهتماماً بالغاً لتنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وفق أحدث النظم والمواصفات الفنية والإلتزام بالبرنامج الزمني المحدد لها، وتذليل كافة المعوقات التي قد تعترض بعض المشروعات ودفع العمل بها.

وأشاد اللواء محمد شوقي بدر، بالجهود الكبيرة التى تقوم بها كافة الجهات المعنية والمشاركة بالمبادرة، مشدداً على تكثيف التعاون والتنسيق بين كافة أجهزة ومؤسسات المحافظة لتنفيذ أسرع المعدلات واستخدام أحدث الوسائل والمعدات لتحقيق الهدف المنشود من المبادرة وحل أي مشكلة تطرأ على أرض الواقع على الفور.

كما تم التوجيه، بدفع العمل والإلتزام وتكثيف سبل التعاون بين كافة الجهات المشاركة بالمبادرة، بالإضافة إلى إنضباط جميع العاملين بالمواقع التي تتم فيها مشروعات المبادرة، مع الإلتزام بكافة وسائل الحماية المدنية والأمن الصناعي وتعليمات السلامة والصحة المهنية.

جدير بالذكر أن إجمالي عدد المشروعات التى يتم تنفيذها بالمبادرة ٨٨٦٨ مشروع فى شتى القطاعات بـ ٦ مراكز بالمرحلة الأولى ( دمنهور - كفر الدوار - أبو حمص - حوش عيسى - أبو المطامير - وادي النطرون ) بإجمالي ٤٢ قرية رئيسية و٢٣٨ عمودية و٣٩٦٧ قرية، وبلغت المساحة المستهدفة ٤٥٦٩ كم ويستفيد منها ٣.٥ مليون نسمة.