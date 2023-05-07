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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

البحيرة: 318287 طالب وطالبة بمرحلتي النقل الإعدادي والثانوي أدوا امتحانات اليوم

تعليم البحيرة
تعليم البحيرة

انطلقت اليوم امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل للمرحلة الإعدادية والثانوية للعام الحالي بمحافظة البحيرة.

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وأكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة ، على استعداد جميع الإدارات التعليمية وجاهزية جميع اللجان لإستقبال أبنائنا الطلاب المتقدمين لامتحانات الفصل الدراسي الثاني لمختلف مراحل التعليم.

تعليم البحيرة
تعليم البحيرة
تعليم البحيرة

 وأشارت إلى أنه تم الإنتهاء من كافة التجهيزات اللازمة لأداء الطلاب امتحاناتهم بسهولة ويسر  وإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على صحة وسلامة أبنائنا الطلاب وإتباع إجراءات التأمين والسلامة لكامل اللجنة وخاصة الكنترولات وأماكن حفظ أوراق الأسئلة والإجابة وتوفير طفايات الحريق والتأكد من كفاءتها.

وصرح يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، أنه أدى اليوم 150555 طالب وطالبة بالصف الأول الإعدادي إمتحانهم في مادة اللغة العربية كما أدى 128401 طالب وطالبة بالصف الثاني الاعدادي امتحاناتهم فى مادتى الدراسات الاجتماعيه والحاسب الآلى وبالنسبة لطلاب النقل للمرحلة الثانوية أدى 39331 طالب وطالبة بالصف الأول الثانوي امتحانهم اليوم في مادة اللغة العربية.

جدير بالذكر أن  وكيل وزارة التربية والتعليم قام صباح اليوم بجولة تفقدية داخل مدرسه بساتين الشوكة بإدارة مركز دمنهور وتفقد عدد من اللجان واطمأن على استقرار وهدوء اللجان وانتظامها والالتزام بكافة اللوائح والضوابط المنظمة لأعمال الامتحانات مشدداً على التصدى بكل حزم لأى محاولات غش داخل اللجان ومنع أجهزة المحمول واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين طبقا للقرارات الوزارية المنظمة وتطبيقا لمبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.

وخلال متابعته لأعمال الامتحانات ، أكد أن طلبة وطالبات الصف الاول الثانوي قد تمكنوا من الدخول على المنصة الالكترونيه لأداء امتحاناتهم اليوم بنسبة بلغت 100% ولم يتم رصد أي مخالفات أو معوقات.

كما تم تشكيل غرف عمليات فرعية بنطاق الإدارات التعليمية الثمانى عشر بمحافظة البحيرة ، وتم ربطها بغرفة العمليات الرئيسية بالمديرية المركزية للتواصل والمتابعة اللحظية المستمرة لسير الامتحانات، وتذليل ما يعترضها من معوقات ولم تتلقى غرفة العمليات أى شكاوى بشأن امتحانات اليوم .

حيث جاءت الورقة الامتحانية مطابقة للمواصفات شاملة المنهج المقرر وليست من خارجة وشهدت جميع اللجان حالة من الهدوء وإنتظام سير العمل والإمتحانات بسهولة ويسر.

هذا وتتقدم نهال بلبع ووكيل وزارة التربية والتعليم لأبنائنا الطلاب بخالص الأمنيات بالنجاح والتوفيق وتحقيق أمنياتهم وأهدافهم وتكليل مجهوداتهم بالنجاح والتفوق.

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